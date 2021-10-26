Grammarly + Samsung. Клавіатура найбільшого виробника смартфонів отримає нативну підтримку інтелектуальних порад сервісу з українським корінням

Заснована українцями IT-компанія Grammarly, яка розробляє онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги у написанні текстів англійською мовою, анонсувала стратегічне партнерство з мобільним підрозділом Samsung.

Воно передбачає, що інтелектуальні поради Grammarly будуть нативно інтегровані до мобільної клавіатури Samsung без необхідності встановлення окремого застосунку. Вони будуть з’являтися у полі над клавіатурою, допомагаючи залишатися сфокусованим на процесі створення тексту і швидко застосовувати зміни.

Grammarly для Samsung Mobile увійде до оновленої версії One UI 4.0, яку випустять у листопаді, і спочатку стане доступним для мобільних пристроїв Samsung серії S21. У наступні місяці перелік пристроїв буде розширюватися.

Усі користувачі цих мобільних пристроїв матимуть доступ до базових порад безплатної версії Grammarly. Додатково користувачі зазначених вище мобільних пристроїв Samsung, які раніше не купували Premium-версію Grammarly, матимуть змогу отримати безплатний доступ до розширених порад Premium-версії сервісу на три місяці (безпосередньо з клавіатури Samsung). Після активації через клавіатуру вони зможуть протягом трьох місяців користуватися Premium-версією сервісу й в інших інтерфейсах Grammarly (вебредактор, додаток для десктопа та інші), використовуючи для логіну ту саму електронну адресу, що й на своєму мобільному пристрої Samsung. Поради платної версії Grammarly допомагають покращити не лише граматику та орфографію, але й чіткість, лаконічність, захопливість, тон тексту та інші його аспекти.