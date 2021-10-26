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Grammarly + Samsung. Клавіатура найбільшого виробника смартфонів отримає нативну підтримку інтелектуальних порад сервісу з українським корінням

Grammarly + Samsung. Клавіатура найбільшого виробника смартфонів отримає нативну підтримку інтелектуальних порад сервісу з українським корінням

Grammarly + Samsung. Клавіатура найбільшого виробника смартфонів отримає нативну підтримку інтелектуальних порад сервісу з українським корінням

Заснована українцями IT-компанія Grammarly, яка розробляє онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги у написанні текстів англійською мовою, анонсувала стратегічне партнерство з мобільним підрозділом Samsung.

Воно передбачає, що інтелектуальні поради Grammarly будуть нативно інтегровані до мобільної клавіатури Samsung без необхідності встановлення окремого застосунку. Вони будуть з’являтися у полі над клавіатурою, допомагаючи залишатися сфокусованим на процесі створення тексту і швидко застосовувати зміни.

Grammarly + Samsung. Клавіатура найбільшого виробника смартфонів отримає нативну підтримку інтелектуальних порад сервісу з українським корінням

Grammarly для Samsung Mobile увійде до оновленої версії One UI 4.0, яку випустять у листопаді, і спочатку стане доступним для мобільних пристроїв Samsung серії S21. У наступні місяці перелік пристроїв буде розширюватися.

Grammarly + Samsung. Клавіатура найбільшого виробника смартфонів отримає нативну підтримку інтелектуальних порад сервісу з українським корінням

Усі користувачі цих мобільних пристроїв матимуть доступ до базових порад безплатної версії Grammarly. Додатково користувачі зазначених вище мобільних пристроїв Samsung, які раніше не купували Premium-версію Grammarly, матимуть змогу отримати безплатний доступ до розширених порад Premium-версії сервісу на три місяці (безпосередньо з клавіатури Samsung). Після активації через клавіатуру вони зможуть протягом трьох місяців користуватися Premium-версією сервісу й в інших інтерфейсах Grammarly (вебредактор, додаток для десктопа та інші), використовуючи для логіну ту саму електронну адресу, що й на своєму мобільному пристрої Samsung. Поради платної версії Grammarly допомагають покращити не лише граматику та орфографію, але й чіткість, лаконічність, захопливість, тон тексту та інші його аспекти.


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