Хакеры опубликовали огромную базу данных с 773 миллионами уникальных почтовых адресов и 22 миллионами паролей (Проверьте, нужно ли вам менять пароль)

Стало известно об очередной крупной утечке персональной информации пользователей. Неизвестные выложили в интернет базу данных объемом 87 ГБ, содержащую 773 миллиона уникальных адресов электронной почты и 22 миллиона уникальных паролей. Об инциденте сообщил известный эксперт в области компьютерной безопасности и создатель сервиса Have I Been Pwned («Взламывали ли меня?») Трой Хант.

Now emailing 768,253 individuals who subscribed for notifications and another 39,923 who are monitoring domains…

— Troy Hunt (@troyhunt) January 16, 2019