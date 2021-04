Полное издание Horizon Zero Dawn стало бесплатным в PS Store в рамках программы Play at Home

Как и было запланировано, с 05:00 утра 20 апреля в PS Store началась бесплатная раздача в рамках Play at Home («Играйте дома») — желающие могут без всяких условий (подписка PS Plus не нужна) забрать полное издание хита Horizon Zero Dawn. Предложение действует до 06:00 15 мая.

The hunt is on. Horizon Zero Dawn Complete Edition is free to download later today through May 14 as part of the #PlayAtHome program. Full details: https://t.co/DJFqZ9HSFi pic.twitter.com/xIcXwgAvi2

— PlayStation (@PlayStation) April 19, 2021