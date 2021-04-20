Полное издание Horizon Zero Dawn стало бесплатным в PS Store в рамках программы Play at Home

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Как и было запланировано, с 05:00 утра 20 апреля в PS Store началась бесплатная раздача в рамках Play at Home («Играйте дома») — желающие могут без всяких условий (подписка PS Plus не нужна) забрать полное издание хита Horizon Zero Dawn. Предложение действует до 06:00 15 мая.

The hunt is on. Horizon Zero Dawn Complete Edition is free to download later today through May 14 as part of the #PlayAtHome program. Full details: https://t.co/DJFqZ9HSFi pic.twitter.com/xIcXwgAvi2 — PlayStation (@PlayStation) April 19, 2021

Для ясности, речь идет об издании Horizon Zero Dawn: Complete Edition, в которое включает дополнение The Frozen Wilds, цифровой альбом с иллюстрациями и прочий дополнительный контент.

Horizon Zero Dawn вышла на PS4 в 2017 году и в итоге стала одним из самых популярных эксклюзивов за весь жизненный цикл консоли. В 2020 году игру портировали на ПК.

На июньской презентации PS5 состоялся анонс продолжения Horizon: Forbidden West. В конце прошлого года Sony уточнила, что релиз Horizon Forbidden West запланирован на вторую половину 2021 года. Но с тех пор об игре новостей не было и высока вероятность ее переноса на 2022 год.

Инициативу Play at Home представили в 2020 году с раздачи Journey и сборник Uncharted. В марте Sony возобновила её, начав с раздачи Ratchet & Clank, которую в итоге еще и бесплатно оптимизировали для PS5. В PS Store еще действует предыдущая акция с раздачей девяти инди-игр (до 22 апреля) — они собраны на отдельной странице в PS Store. Маловероятно, что Horizon Zero Dawn в итоге получит бесплатный апгрейд производительности на PS5 по аналогии с Ratchet & Clank.

Планирует ли Sony продолжать раздавать игры в рамках Play at Home в этом году, пока неизвестно.