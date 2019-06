Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и будет анонсирован в следующем месяце

В июне прошлого года компания ASUS выпустила специализированный игровой смартфон ROG Phone. А теперь тайваньский производитель начал постепенно делиться информацией о грядущей модели ROG Phone 2. Как свидетельствуют официальные данные, новинка будет оснащаться дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Напомним, дисплей прошлогоднего игрового смартфона ASUS ROG Phone поддерживает частоту обновления 90 Гц. Пока что на рынке существует лишь два устройства (тоже игровой направленности), которые способны выводить изображение с частотой 120 Гц. Это модели Razer Phone и Razer Phone 2.

Ранее сообщалось, что ASUS сотрудничает с Tencent Games в процессе создания ROG Phone 2. Китайский разработчик, как ожидается, содействует в улучшении игровых возможностей грядущего смартфона серии ROG. Теперь же уточняется, что ASUS сотрудничает с разработчиками игры Under the One Man и обещает, что грядущие игры будут доработаны таким образом, чтобы тоже обеспечивать частоту обновления 120 Гц.

Прочие технические характеристики игрового смартфона ASUS ROG Phone 2 пока не сообщаются. Предполагается, что это устройство получит флагманский процессор Snapdragon 855, а в топовой конфигурации будет доступно 12 ГБ оперативной памяти. Официальный анонс нового игрового смартфона ASUS ожидается в июле, но точная дата пока не называется.

Источник: gizmochina