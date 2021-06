Игровой стриминговый сервис Microsoft xCloud теперь широко доступен на iOS, macOS и ПК

Облачный игровой сервис Microsoft xCloud теперь стал доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate не только на игровых консолях Xbox. Отныне пользователи могут получать доступ к играм и с других платформ, таких как iOS (включая iPhone и iPad), ПК и компьютерах с macOS. Доступ осуществляется через интернет. В апреле этого года началось бета-тестирование данной возможности, а теперь она становится общедоступной.

Microsoft уточняет, что на ПК доступ к xCloud можно получить через браузеры Edge и Google Chrome. На macOS для этого можно использовать Microsoft Edge и Safari. В сервисе доступно более 100 игр, он совместим с контроллерами, подключаемыми через Bluetooth или USB. На iOS сервис будет работать как веб-приложение через Safari, и у пользователей для определённых игр есть выбор между контроллером или сенсорным управлением. Microsoft также рассказала, что xCloud теперь работает на аппаратном обеспечении Xbox Series X, для сервиса настроена потоковая передача в разрешении 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду при достаточно быстром подключении к интернету.

Starting today, Xbox Cloud Gaming is running on custom Xbox Series X hardware, and available to all @XboxGamePass Ultimate members with Windows 10 PCs and Apple phones and tablets, via browser, across 22 countries. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass

— Xbox Wire (@XboxWire) June 28, 2021