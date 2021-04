Илон Маск: автомобили Tesla с Autopilot теперь попадают в аварии почти в 10 раз реже, чем обычные

Tesla опубликовала очередной отчет о безопасности, позволяющий оценить эффективность активных и пассивных функций безопасности автомобилей компании на основании сухой статистики. Новый отчет особенно интересен на фоне вчерашней аварии с двумя погибшими.

Напомним, с 2018 года Tesla ежеквартально публикует специальные отчеты о безопасности своих автомобилей — они содержат данные о том, насколько часто автомобили компании с включенным автопилотом попадают в аварии, а также данные об инцидентах с возгоранием. Свежий такой отчет позволяет узнать обновленную статистику по итогам первого квартала текущего года.

Комментируя этот отчет, глава Tesla Илон Маск заявил, что компания для своих авто почти снизила риск попадания в аварию в 10 раз по сравнению со средним автомобилем.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC

— Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021