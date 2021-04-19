Илон Маск: автомобили Tesla с Autopilot теперь попадают в аварии почти в 10 раз реже, чем обычные





Tesla опубликовала очередной отчет о безопасности, позволяющий оценить эффективность активных и пассивных функций безопасности автомобилей компании на основании сухой статистики. Новый отчет особенно интересен на фоне вчерашней аварии с двумя погибшими.

Напомним, с 2018 года Tesla ежеквартально публикует специальные отчеты о безопасности своих автомобилей — они содержат данные о том, насколько часто автомобили компании с включенным автопилотом попадают в аварии, а также данные об инцидентах с возгоранием. Свежий такой отчет позволяет узнать обновленную статистику по итогам первого квартала текущего года.

Комментируя этот отчет, глава Tesla Илон Маск заявил, что компания для своих авто почти снизила риск попадания в аварию в 10 раз по сравнению со средним автомобилем.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021

В первом квартале 2021 года Tesla регистрировала одну аварию со включенным автопилотом на каждые 6,74 млн км пробега. Для сравнения: год назад автомобили Tesla с включенным автопилотом попадали в аварии реже — одна авария случалась на каждые 7,53 млн км пробега. То есть, за год показатель несколько ухудшился.

Среди машин без автопилота, но с активными функциями безопасности, показатель составил одну аварию на 3,3 млн км, а водители автомобилей Tesla, где автопилот и функции активной безопасности не используются вовсе, попадали в аварии в среднем раз на каждые 1,57 млн км пробега, то есть существенно чаще.

Отдельно Tesla приводит статистику NHTSA, что в среднем в США одна авария происходит на каждые 779 тыс. км пробега. Но здесь многие могут возразить, что сравнивать общую статистику ДТП по стране со статистикой Tesla не очень-то корректно.

Что касается проблемы воспламенения, отчет Tesla говорит, что в период с 2012-го по 2020-й год случался один пожар на 329,92 млн км пробега. Эти данные включают случаи, которые напрямую не связаны с обычной эксплуатацией авто (к примеру, поджог). Для сравнения, за период с 2012-го по 2019-й год этот показатель составлял один инцидент на 281,64 млн км пробега. По статистике NHTSA, автомобили в США в среднем горят каждые 30,57 млн км пробега.

С октября 2020 года Tesla тестирует с ограниченным числом участников следующее крупное обновление Full Self-Driving (FSD), призванное прокачать Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестеровщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. В марте 2020-го компания расширила программу, которая пока ограничена только США, до 2000 участников. Следующий крупный релиз был запланирован на апрель, но недавно его релиз отложили на май-июнь. Не так давно в сети появилось свежее видео, позволяющее наглядно оценить как новейшая версия Autopilot FSD воспринимает окружающий мир и ориентируется на дороге.