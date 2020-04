Из-за пандемии коронавируса выставку IFA 2020 проведут в «инновационном» формате

Организаторы IFA объявили в сервисе микроблогов Twitter, что на предстоящую конференцию 2020 года окажет влияние продолжающаяся пандемия коронавируса, но при этом отменять выставку не планируется.

Власти Берлина запретили проведение мероприятий с участием более 5000 участников до 24 октября 2020 года, и это ограничение значительно превышает обычные сроки проведения выставки в сентябре. Таким образом, организаторам пришлось искать альтернативы. Вместо обычной выставки в 2020 году планируется внедрить «инновационную новую концепцию». При этом не уточняется, в чём именно будет заключаться эта инновационность. Скорее всего, можно ожидать проведение серии прямых трансляций со стендов и презентаций, как это сейчас происходит при запуске новых продуктов рядом компаний.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020