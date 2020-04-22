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Из-за пандемии коронавируса выставку IFA 2020 проведут в «инновационном» формате

Из-за пандемии коронавируса выставку IFA 2020 проведут в «инновационном» формате

Из-за пандемии коронавируса выставку IFA 2020 проведут в «инновационном» формате


Организаторы IFA объявили в сервисе микроблогов Twitter, что на предстоящую конференцию 2020 года окажет влияние продолжающаяся пандемия коронавируса, но при этом отменять выставку не планируется.

Власти Берлина запретили проведение мероприятий с участием более 5000 участников до 24 октября 2020 года, и это ограничение значительно превышает обычные сроки проведения выставки в сентябре. Таким образом, организаторам пришлось искать альтернативы. Вместо обычной выставки в 2020 году планируется внедрить «инновационную новую концепцию». При этом не уточняется, в чём именно будет заключаться эта инновационность. Скорее всего, можно ожидать проведение серии прямых трансляций со стендов и презентаций, как это сейчас происходит при запуске новых продуктов рядом компаний.

Ханс-Йоахим Камп, председатель наблюдательного совета компании, которая организует IFA, рассказал, что ограничения властей, предотвращающее проведение крупных мероприятий, таких как IFA, на самом деле помогло в организации. Многие представители, которые планировали принять участие в IFA 2020, сосредоточились на том, чтобы заменить персональные мероприятия.

IFA 2020 – это отнюдь не единственное мероприятие в технологической отрасли, ощутившее влияние коронавируса. Несколько выставок и конференций были полностью отменены, включая Google I/O 2020, MWC 2020, SXSW 2020, Facebook F8 и GDC 2020. Другие мероприятия планируется проводить в онлайн формате, такие как Oculus Connect, E3 2020, Apple WWDC 2020, Microsoft Build 2020, Gamescom и др.

Источник: The Verge

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