Как Nvidia DLSS: Microsoft готовит собственный апскейлер, который будет увеличивать разрешение игр в Windows 11

Microsoft готовит собственную функцию масштабирования компьютерных игр в Windows 11 с помощью ИИ, подобную DLSS. Пользователь соцсети X PhantomOcean3 обнаружил эту функцию в последних тестовых версиях операционной системы. Microsoft описывает автоматическое повышение разрешения как способ «использования ИИ, чтобы поддерживаемые игры воспроизводились более плавно и с улучшенной детализацией».

Это очень похоже на технологию Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая использует ИИ для повышения качества игр, улучшения частоты кадров и качества изображения, передает The Verge. AMD и Intel также предлагают собственные варианты — FSR и XeSS.

Microsoft еще официально не анонсировала эту новую функцию повышения разрешения, и пока непонятно, как именно она будет работать, и потребует ли для этого какого-то особого оборудования. DLSS от Nvidia использует тензорные ядра, которые устанавливаются на видеокартах линейки RTX, тогда как FSR от AMD и XeSS от Intel работают на своем аппаратном обеспечении.

Microsoft также работает над улучшенной функцией управления цветом для Windows 11, которая должна пригодиться для новейших OLED-мониторов, использующих HDR. В Windows годами не хватало хорошей системы управления цветом на уровне ОС, из-за чего пользователям приходилось добавлять собственные цветовые профили в диалоговом окне, которое выглядит, как в Windows 95.

With today's Windows Insiders build for Canary and Dev (Build 26052), users will be able to see the new Color Management settings page located under Settings > System > Display > Color management. This new page allows users to add/remove color profiles, set defaults, and more! pic.twitter.com/T05KvasqfO

— DirectX 12 (@DirectX12) February 8, 2024