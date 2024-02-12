Новости Софт 12.02.2024 в 14:48 comment views icon

Как Nvidia DLSS: Microsoft готовит собственный апскейлер, который будет увеличивать разрешение игр в Windows 11

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Юрій Орос

Автор новин

Как Nvidia DLSS: Microsoft готовит собственный апскейлер, который будет увеличивать разрешение игр в Windows 11

Microsoft готовит собственную функцию масштабирования компьютерных игр в Windows 11 с помощью ИИ, подобную DLSS. Пользователь соцсети X PhantomOcean3 обнаружил эту функцию в последних тестовых версиях операционной системы. Microsoft описывает автоматическое повышение разрешения как способ «использования ИИ, чтобы поддерживаемые игры воспроизводились более плавно и с улучшенной детализацией».

Это очень похоже на технологию Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS), которая использует ИИ для повышения качества игр, улучшения частоты кадров и качества изображения, передает The Verge. AMD и Intel также предлагают собственные варианты — FSR и XeSS.

Как Nvidia DLSS: Microsoft готовит собственный апскейлер, который будет увеличивать разрешение игр в Windows 11

Microsoft еще официально не анонсировала эту новую функцию повышения разрешения, и пока непонятно, как именно она будет работать, и потребует ли для этого какого-то особого оборудования. DLSS от Nvidia использует тензорные ядра, которые устанавливаются на видеокартах линейки RTX, тогда как FSR от AMD и XeSS от Intel работают на своем аппаратном обеспечении.

Microsoft также работает над улучшенной функцией управления цветом для Windows 11, которая должна пригодиться для новейших OLED-мониторов, использующих HDR. В Windows годами не хватало хорошей системы управления цветом на уровне ОС, из-за чего пользователям приходилось добавлять собственные цветовые профили в диалоговом окне, которое выглядит, как в Windows 95.

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С будущими изменениями управление цветом будет интегрировано в основную область настроек дисплея Windows 11, что позволит пользователям ПК устанавливать цветовые профили для sRGB и DCI-P3.

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