Кіберфахівці СБУ викрили злочинну схему з реєстром документів моряків, яка приносила організаторам до $150 млн на рік (наразі реєстр повернуть державі)





Кіберфахівці Служби безпеки України разом із Міністерством інфраструктури викрили злочинну схему з реєстром документів моряків, яка приносила організаторам до $150 млн на рік. Мінцифра та Мінінфраструктури працюють над тим, щоб повернути реєстр державі. Про це стало відомо сьогодні під час спільного брифінгу СБУ, Міністерства інфраструктури та Мінцифри.

Державний реєстр документів моряків фактично потрапив у руки приватних осіб. Встановлено, що в схемі були залучені посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування та підтвердити свою кваліфікацію через особистий кабінет, то йому створювали перешкоди — затримували сертифікати кваліфікації або спотворювали результати тестування. Щоб отримати необхідні документи, моряк звертався до посередників. Вони завантажували документи в реєстр, створювали позитивний результат тестування і підтвердження кваліфікації. Моряку не потрібно було проходити навчальні курси чи медичне обстеження. Тисячі українських моряків були змушені платити за свою переатестацію та дипломування від 3 до 8 тисяч доларів.

За оцінками СБУ інформаційна система та реєстр були остаточно перенесені на приватні сервери наприкінці 2019 — на початку 2020 року. Отримавши повний доступ до напрацьованої роками бази, зловмисники могли змінити, знищити або зашифрувати дані. Це стало предметом шантажу на випадок намагань держави припинити схему. Одним із найскладніших завдань для правоохоронців стало виявлення місцеперебування серверних потужностей, які обслуговували Реєстр. Вони розміщувались в одному з великих та відомих датацентрів. Наразі сервери вилучені Службою безпеки України. Команда фахівців Мінцифри та Мінінфраструктури працює над поверненням Реєстру державі та відновленням доступу моряків до основних онлайн-сервісів.

«Ситуація наразі непроста. Відновити прозору роботу системи на державних потужностях та у необхідному морякам обсязі, ми наразі не готові. Сподіваємося, що за допомоги команди Міністерства цифрової трансформації нам вдасться відновити онлайн-сервіси через 1,5 — 2 місяці. Паралельно ми працюємо над іншими заходами для покращення становища українських моряків. Зокрема, за підтримки USAID/UK aid проектом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» ми плануємо запустити з 1 вересня експеримент із використання міжнародної системи тестування CES 6.0», — розповів під час брифінгу заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Наразі триває робота за напрямами:

На час зупинки онлайн-сервісів для моряків працює тимчасове рішення — Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків проводить верифікацію у ручному режимі. Щодня опрацьовується близько 150-200 звернень.

Проводяться необхідні кадрові зміни. Визначено переможця конкурсу на посаду голови Морської Адміністрації й після проходження усіх необхідних процедур відбудеться його призначення.

Протягом 3-х місяців повною мірою запрацює закон № 3944 про скасування обов’язкової атестації моряків.

Рішенням Міністерства інфраструктури було продовжено термін дії документів моряків до кінця року. Це актуально для тисяч українських моряків, які перебувають у рейсі або на березі, і термін дії документів у яких завершився з березня 2020 року, коли почалась пандемія, або пізніше. Міністерство інфраструктури активно співпрацює з Офісом простих рішень та результатів для розробки нормативно-правових актів для розвитку морської галузі.

«Цифровізація допомагає боротись із корупцією. Першочергове завдання Мінцифри — зробити основні сервіси знову доступними для користувачів. Зараз над цим працює велика команда фахівців. Серед подальших планів роботи з реєстром — його вдосконалення та встановлення інтеграцій з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною державною електронною базою з питань освіти, а також порталом Дія. Це дозволить морякам швидко, зручно та без жодних корупційних платежів отримувати необхідні їм послуги», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В оновленому реєстрі можна буде знайти всю необхідну інформацію про моряка — від документів про освіту та кваліфікаційних документів до медичних сертифікатів. Крім того, ведуться перемовини про закупівлю Crew Evaluation System 6.0 — всесвітньо визнаної системи комп’ютерного тестування моряків. Це дозволить зробити процес оцінки кваліфікації більш прозорим та прибрати з нього людський фактор, корупцію та хабарі.

Наразі команда Мінцифри за підтримки міжнародного проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» проводить бізнес-аналіз послуг для моряків, які мають бути першочергово оцифровані та доступні на порталі Дія. Крім того, Міністерство інфраструктури, Державна служба морського річкового транспорту, ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» та проєкт USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS” підписали меморандум про співпрацю. Його головна мета — допомогти уряду України у виконанні успішних реформ у сфері державного управління та послуг і значно зменшити корупцію у ключових галузях та, зокрема, сфері підготовки та дипломування моряків.

Джерело: Мінцифри