LG Display показала «сгибающийся» OLED-монитор и прозрачный сворачиваемый OLED-телевизор, маскирующийся под изножье кровати

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Вместе с OLED-панелями с диагональю 42 дюйма LG Display также показала в рамках CES 2021 парочку впечатляющих концептов на тему технологий будущего — OLED-монитор, способный менять форму (плоскую или изогнутую) одним нажатием кнопки на корпусе, и прозрачный сворачиваемый OLED-телевизор, маскирующийся под изножье кровати.

Анимированное изображение ниже дает наглядное представление, как происходит переключение между режимом плоского и изогнутого экрана.

Идея состоит в том, чтобы при просмотре фильмов использовать монитор в обычном плоском режиме, а для игр — изогнутый режим (радиус кривизны до 1000 мм) с целью обеспечения более глубокого погружения в игровой процесс. Прототип оснащается экраном OLED диагональю 48 дюймов с разрешением 4К, поддерживающим динамическую частоту обновления от 40 до 120 Гц и время отклика 0,1 мс. Также демонстрационный образец выделяется поддержкой технологии CSO — наличие специальной акустической пленки толщиной 0,6 мм, наделяющая экран возможностью излучения звука. Технология не только позволит уменьшить толщину по сравнению с традиционными динамиками, но и должна качественно превосходить последние, создавая эффект полного погружения в атмосферу фильма/игры.

Еще прошлогодней выставке CES 2020 компания LG показывала 65-дюймовый дисплей, способный принимать изогнутую форму. Однако тот прототип не оснащался технологией CSO и был толще.

Не менее необычным представляется прозрачный сворачиваемый OLED-телевизор в узком прямоугольном блоке, маскирующемся под изножье кровати. Идея в том, чтобы таким образом незаметно вписать телевизор в интерьер. Панель с диагональю 55 дюймов может подниматься частично или полностью — при этом даже во время работы экран просматривается насквозь. По словам LG Display, прозрачность панели нового поколения составляет 40% против 10% у прошлого поколения технологии.

Текущая версия проекта предусматривает встроенные динамики, хотя неясно, какие именно функции будут поддерживаться. В пресс-релизе компания говорит о таинственном «звуковом решении», которое «встроено в рамку».

У устройства нет даже названия, не говоря о цене и дате выхода. По сути, в этом концепте LG Display объединила две свои самые передовые технологии. Разработкой прозрачных экранов дисплейное подразделение LG занимается уже больше 10 лет. Предполагается, что Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition — первый серийный ТВ с прозрачным экраном — построен на панели LG Signage. Также в конце прошлого года LG выпустила первый в мире сворачиваемый в трубочку телевизор LG Signature OLED TV R.