Лоукостер Ryanair переименовал тарифы и изменил их структуру, а также ввел предзаказ питания

Европейский авиалоукостер Ryanair изменил структуру тарифов, ввел возможность предварительного заказа питания на свои рейсы и увеличил максимальный сбор за приоритетную посадку. Нововведения касаются как непосредственно рейсов ирландской авиакомпании, так и перелетов, которые выполняются дочерними структурами — польским Buzz и австрийским Laudamotion.

В случае с самым дешевым тарифом Standard произошла только смена названия на Value. Он по-прежнему предусматривает провоз только маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Тариф Plus, который ранее включал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор стандартного места и перевозку 20 кг багажа, теперь называется Regular и не включает багаж.

Тариф Flexi Plus переименовали в Plus. Ранее комплекс услуг по таким билетам включал приоритетную посадку с возможностью провоза двух мест ручной клади, бесплатный выбор любого места, быстрое прохождение контроля в аэропорту по fast track, бесплатную регистрацию в аэропорту и возможность изменять дату вылета. Теперь тариф Plus включает провоз только маленькой ручной клади, бесплатный выбор стандартного места, 20 кг багажа и бесплатную регистрацию в аэропорту.

Сокращение числа включенных услуг отобразилось на стоимости билетов по тарифам Regular и Plus — теперь их цена не так сильно отличается от цен по самому дешевому тарифу.

Одновременно с этим Ryanair добавил возможность предварительного заказа питания, однако асортимент ограничен кофе, чаем, водой и снеками. Также был изменен диапазон сборов за приоритетную посадку с 6-12 евро на 6-14 евро.

Напомним, что в текущем году Ryanair запустил украиноязычную версию сайта, а также запустил рейсы из Харькова и Одессы, которые присоединились к Киеву и Львову.

