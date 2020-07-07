Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» к следующему пункту назначения, чтобы продолжить поиск признаков древней жизни

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Марсоход Curiosity был отправлен в «летнее путешествие» к следующему пункту назначения. Для этого ему предстоит проехать примерно одну милю (около 1,61 км) по марсианской поверхности.

Следующая остановка марсохода Curiosity – это «сульфатсодержащая территория» на горе Шарпа. Поскольку здесь, на Земле, сульфаты обычно образуются в водоносных территориях при её испарении, изучение данного региона является очень важным. Собранные марсоходом данные могут дать учёным подсказку о том, как климат Марса и его перспективы к поддержанию жизни изменились за последние 3 млрд лет.

Curiosity изучает богатую глиной среду горы Шарпа с начала 2019 года, предоставляя учёным информацию о том, могла ли существовавшая ранее водянистая среда поддерживать жизнь древних микроорганизмов. Теперь марсоход покинет богатую глиной среду. Чтобы достичь пункта назначения, ему предстоит обогнуть песчаный участок поверхности, чтобы не застрять в нём.

Из-за нехватки изображений марсианской местности в некоторых участках, Curiosity будет использовать свои способности автоматизированного вождения, чтобы самостоятельно найти самые безопасные пути для некоторых этапов путешествия. NASA ожидает, что марсоход прибудет к месту назначения осенью. Хотя «летнее путешествие» может занять немного больше времени, если наземная команда решит остановиться и собрать образцы по пути.

К концу этой поездки Curiosity расположится таким образом, чтобы подняться на следующий участок горы Шарпа, который марсоход продолжит исследовать на наличие признаков древней жизни.

Источник: Engadget