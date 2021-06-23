Microsoft починила размытый виджет погоды на панели задач Windows 10





Спустя несколько месяцев после первых жалоб Microsoft обратила внимание на проблему с отображением нового виджета погоды на панели задач Windows 10, и справила ее в опциональном накопительном обновлении KB5003690 для Windows 10 (2004, 20H2 и 21H1), вышедшем 21 июня.

So what's the deal with this blurry weather widget? Why is it blurry? Why didn't anyone care before it was pushed to everyone? Why does it open the wrong browser? — garry (@garrynewman) June 11, 2021

Microsoft «добавила резкости» виджету погоды и теперь он выглядит нормально. Особенно эта проблема была заметна на мониторах сверхвысокого разрешения при низком масштабировании интерфейса — на фоне остальных значков и элементов этот виджет выделялся своей нечеткостью, что раздражало многих пользователей. И вот сейчас Microsoft исправила этот изъян, о котором участники программы Windows 10 Insiders сообщали задолго до релиза функциональности. Об этом свидетельствует соответствующая строка в списке изменений KB5003690, где говорится об устранении «проблемы размытого текста на кнопке новостей и интересов на панели задач Windows для некоторых разрешений экрана».

После установки обновления KB5003690 резкость действительно повышается и текст больше не «режет» глаза.

15 июня в сеть попала предварительная сборка Windows 11 с масштабными визуальными изменениями, однако это далеко не финальная версия операционной системы. Сама Microsoft после утечки заявила, что «это лишь начало». Официальный показ «следующего поколения Windows» пройдет уже завтра, 24 июня — мероприятие стартует в 18:00 по киевскому времени.