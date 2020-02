Минувший месяц стал самым тёплым январём за всю историю наблюдений

Нынешняя зима выдалась нетипично тёплой как для украинского климата. Температура воздуха редко опускалась ниже нуля, а снежного покрова практически не было видно. Но как оказалось, аномально высокая температура наблюдалась не только в Украине, но и по всей планете.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), январь 2020 года стал самым тёплым январём за 141 год наблюдений. Глобальные температуры поверхности суши и океана были на 1,14 градуса Цельсия выше среднего уровня всего XX века, побив предыдущий рекорд, установленный в январе 2016 года, на 0,02 градуса Цельсия.

JUST IN: January 2020 surpassed 2016 as the warmest #January on record for globe, according to @NOAANCEIclimate https://t.co/Y88Yf1yBud #StateOfClimate pic.twitter.com/2rkFPVi85r

— NOAA (@NOAA) February 13, 2020