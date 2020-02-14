Минувший месяц стал самым тёплым январём за всю историю наблюдений





Нынешняя зима выдалась нетипично тёплой как для украинского климата. Температура воздуха редко опускалась ниже нуля, а снежного покрова практически не было видно. Но как оказалось, аномально высокая температура наблюдалась не только в Украине, но и по всей планете.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), январь 2020 года стал самым тёплым январём за 141 год наблюдений. Глобальные температуры поверхности суши и океана были на 1,14 градуса Цельсия выше среднего уровня всего XX века, побив предыдущий рекорд, установленный в январе 2016 года, на 0,02 градуса Цельсия.

Отметим, в последние годы наблюдается постоянное обновление температурных рекордов. Так, 2019 год был вторым самым тёплым годом на Земле за всю историю наблюдений, а июнь прошлого года был самым жарким за всю историю наблюдений. Кроме того, исследователи недавно зафиксировали рекордные температуры в Антарктике. По данным NOAA, 10 самых теплых январей были зафиксированы после 2002 года. Что делает этот год особенно уникальным, так это то, что не было эффекта течения Эль-Ниньо, чтобы объяснить некоторые повышение температуры.

Согласно отчету NOAA, в некоторых частях России, Скандинавии и восточной Канады температура на суше была на 5,0 градусов Цельсия выше средних значений. В то же время на Аляске и западной Канаде, напротив, наблюдались особенно низкие температуры.

Исследователи говорят, что планета нагревается быстрее, чем первоначально предполагалось. ООН заявила, что даже если страны будут придерживаться условий Парижского соглашения, изменение климата всё равно станет серьёзной глобальной катастрофой. Отметим, далеко не все страны придерживаются данного соглашения. Так, 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Между тем, по некоторым оценкам, текущие выбросы парниковых газов будут нагревать планету более чем на 1,5 градуса Цельсия. Это повышение средней температуры может растопить почти 5,18 млн квадратных километров арктической вечной мерзлоты, уничтожить более 70% коралловых рифов океана и подвергнуть 14% населения Земли вспышкам сильной жары. Эти изменения, в свою очередь, приведут к затоплению больших участков суши, в том числе пригодных для сельского хозяйства земель, вызовут вынужденную миграцию больших групп людей, приведут к засухам, лесным пожарам и другим стихийным бедствиям.

Источник: Engadget