Музыканты Heaven 17 отказали в треке для GTA 6 из-за мизерной платы, предложенной Rockstar

Rockstar предложила включить в саундтрек GTA 6 песню Temptation группы Heaven 17 в саундтрек. Музыканты были рады, но «послали» компанию, когда увидели сумму.

Игры Grand Theft Auto чрезвычайно популярны в США и в мире. Только GTA 5 удалось продать более 200 млн копий. Это одна из самых продаваемых игр всех времен, и ее издатели могли бы быть щедрыми, особенно когда речь идет о довольно известной и старой группе. Песня Temptation была выпущена в 1983 году и стала хитом.

В первом из своих постов в X музыкант и композитор Мартин Уэр пишет, что Rockstar предложила ему включить песню в игру. Он очень обрадовался, особенно от того, что это должно было бы хорошо стоить:

Уэр успокоил эмоции, и дочитал письмо до конца. Во втором посте он пишет:

Go fuck yourself.

IT WAS $7500 — for a buyout of any future royalties from the game — forever…

To put this in context, Grand Theft Auto 6 grossed, wait for it…

$8.6 BILLION

Ah, but think of the exposure…

Go fuck yourself

— Martyn Ware 🦉 (@martynware) September 7, 2024