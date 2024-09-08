Музыканты Heaven 17 отказали в треке для GTA 6 из-за мизерной платы, предложенной Rockstar

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Rockstar предложила включить в саундтрек GTA 6 песню Temptation группы Heaven 17 в саундтрек. Музыканты были рады, но «послали» компанию, когда увидели сумму.

Игры Grand Theft Auto чрезвычайно популярны в США и в мире. Только GTA 5 удалось продать более 200 млн копий. Это одна из самых продаваемых игр всех времен, и ее издатели могли бы быть щедрыми, особенно когда речь идет о довольно известной и старой группе. Песня Temptation была выпущена в 1983 году и стала хитом.

В первом из своих постов в X музыкант и композитор Мартин Уэр пишет, что Rockstar предложила ему включить песню в игру. Он очень обрадовался, особенно от того, что это должно было бы хорошо стоить:

«Недавно со мной связались мои издатели от имени Rockstar Games по поводу возможности использования Temptation в новой игре Grand Theft Auto 6. Конечно же, взволнованный огромным богатством, которое вот-вот должно было появиться на моем пути, я прокрутил электронное письмо до конца, чтобы узнать о предложении…»

Уэр успокоил эмоции, и дочитал письмо до конца. Во втором посте он пишет:

«ЭТО БЫЛО 7500 долларов — для выкупа любых будущих роялти от игры — навсегда… Чтобы объяснить это в контексте, Grand Theft Auto 6 [музыкант имел в виду GTA 5] принесла прибыль, подождите… 8,6 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ Ах, но подумайте о популяризации… Go fuck yourself.

IT WAS $7500 — for a buyout of any future royalties from the game — forever… To put this in context, Grand Theft Auto 6 grossed, wait for it… $8.6 BILLION Ah, but think of the exposure… Go fuck yourself — Martyn Ware 🦉 (@martynware) September 7, 2024

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Поэтому, похоже, песню Temptation мы в GTA 6 не услышим. На момент своего выпуска альбом The Luxury Gap группы стал платиновым во многом благодаря именно Temptation. Песня выдержала испытание временем как один из самых запоминающихся треков Heaven 17 наряду с другими популярными песнями, такими как Let Me Go и Come Live. Серия GTA известна многими представленными в играх музыкальными треками.

Более того, некоторые считают, что GTA 6 спровоцирует поднятие цен на AAA-игры. Майкл Доуз, директор отдела издательства Larian Studios, разработчика Baldur’s Gate 3, предполагает, что игра будет стоить $150, что вдвое превышает обычную цену ААА-проектов.

Источник: Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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