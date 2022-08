На Netflix вышло продолжение мультсериала «Шоу Чашека!» за игрой Cuphead и бонусный эпизод «Песочного человека»

19 августа библиотека Netflix пополнилась сразу двумя видными релизами — вторым сезоном мультсериала «Шоу Чашека!» / The Cuphead Show! за мотивами одноименного run’n’gun платформера Cuphead от независимой студии Studio MDHR и бонусным эпизодом «Песочного человека» / The Sandman. Оба доступны с полноценным украинским дубляжом и субтитрами.

Продолжение мультсериала о приключениях двух непоседливых чашек в своеобразном визуальном стиле (комический стиль анимации Disney 1930-х годов) вышло ровно через пол года после показа первого сезона, получившего одобрительные отзывы как критиков, так и зрителей – на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал собрал 69% положительных рецензий среди критиков и 76% зрителей.

Во втором сезоне братья совершаются побег из тюрьмы и снова свяжутся с Мисс Чалис, а также встретятся с Шестигранным королем, Дьяволом и его демонами. Трейлер также намекает на появление многих других персонажей, хорошо знакомых по оригинальной игре. Среди них русалка Кала Мария, капитан Соляная борода и баронесса Бон Бон.

В общей сложности зрителям доступно 13 новых эпизодов продолжительностью 11-26 минут каждый. Кстати, онлайн-кинотеатр заказал производство второго и третьего сезонов еще до премьеры шоу.

В конце июня Studio MDHR выпустили большое дополнение к оригинальной Cuphead 2017 — The Delicious Last Course. Релиз DLC с новой локацией, боссами и грабельным персонажем на 4-5 часов прошел на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Несмотря на то, что дополнения впервые анонсировали еще четыре года назад, уже на 12-й день после релиза его продажи пересекли отметку 1 млн копий. В то же время, новых DLC в планах MDHR нет — команда берется за новый проект, но подробностей пока нет.

«Песочный мужчина» / The Sandman — один из самых громких августовских релизов Netflix. Телевизионная адаптация комикса Нила Геймана из 10 эпизодов вышла на Netflix 5 августа, а сегодня неожиданно (предварительно его не анонсировали) получился бонусный 11-й эпизод. В этом дополнительном эпизоде ​​продолжительностью 64 минуты авторы адаптировали два сюжета из комикса — «Сон тысячи кошек /Каллиопа». Что интересно, в нем авторы объединили два стиля. «Сон тысячи кошек» (рассказывает о сиамском коте, который мечтает новым миром и на своем пути встречает Морфея) выполнен в формате 3D-анимации и дополнен картинами, написанными маслом. В то же время «Каллиопа» снята в привычном киноформате с живыми актерами — это история об отчаявшемся писателе, который пытается найти вдохновение, и музе, что долгое время провела взаперти.

Surprise!

A two-part bonus episode of The Sandman — based on the stories Calliope and A Dream of a Thousand Cats — is now on Netflix pic.twitter.com/3MBoJAZHuT

— Netflix (@netflix) August 19, 2022