На подходе планшет Microsoft Surface Pro 8 и ноутбук Surface Laptop 4, которые уже прошли сертификацию в США

Судя по всему, в скором времени нас ожидает презентация новых устройств линейки Microsoft Surface. В сервисе микроблогов Twitter пользователь cozyplanes опубликовал изображения нового планшета Surface Pro 8 и ноутбука Surface Laptop 4. Судя по всему, источников утечки является сертификация FCC.

Предполагается, что новые модели Microsoft Surface Pro 8 и Surface Laptop 4 будут представлены в середине января 2021 года. Устройства получат процессоры Intel Core 11-го поколения и графическое решение Intel Xe. Кроме того, по слухам, может появиться и версия Surface Laptop 4 с процессором AMD. Это будет чип собственной разработки Microsoft, созданный на базе серийного процессора линейки AMD Ryzen 4000.

#Surface EXCLUSIVE

2021 new devices

1950: Surface Laptop 4 (first pic)

1960: Surface Pro 8 (second pic)

1961: Surface Pro 8 with LTE pic.twitter.com/LstVtmHCwK

— cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020