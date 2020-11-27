На подходе планшет Microsoft Surface Pro 8 и ноутбук Surface Laptop 4, которые уже прошли сертификацию в США

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Судя по всему, в скором времени нас ожидает презентация новых устройств линейки Microsoft Surface. В сервисе микроблогов Twitter пользователь cozyplanes опубликовал изображения нового планшета Surface Pro 8 и ноутбука Surface Laptop 4. Судя по всему, источников утечки является сертификация FCC.

Предполагается, что новые модели Microsoft Surface Pro 8 и Surface Laptop 4 будут представлены в середине января 2021 года. Устройства получат процессоры Intel Core 11-го поколения и графическое решение Intel Xe. Кроме того, по слухам, может появиться и версия Surface Laptop 4 с процессором AMD. Это будет чип собственной разработки Microsoft, созданный на базе серийного процессора линейки AMD Ryzen 4000.

#Surface EXCLUSIVE 2021 new devices 1950: Surface Laptop 4 (first pic)

1960: Surface Pro 8 (second pic)

1961: Surface Pro 8 with LTE pic.twitter.com/LstVtmHCwK — cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020

Microsoft ранее уже проектировала специальный процессор Ryzen Surface Edition для 15-дюймового Surface Laptop 3. Тогда AMD и Microsoft уверяли, что чип обладает оптимизированной производительностью CPU и GPU. Но фактически процессор столкнулся с трудностями при выполнении основных задач, таких как воспроизведение видео в разрешении 4K.

Дополнительно сообщается, что новый планшет Microsoft Surface Pro 8 может получить поддержку связи LTE.

Источник: The Verge