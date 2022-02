Накануне выхода дополнения The Witch Queen Саватун «захватила» Twitter-аккаунт Destiny 2 и устроила философскую переписку с игроками

Накануне выхода дополнения The Witch Queen («Королева-ведьма») для Destiny 2 22 февраля, игроки получили возможность лично «пообщаться» с Саватун, новой злодейкой игры и прародительницей Улья. В рамках этого пиар-хода, Саватун «захватила» Twitter-аккаунт Destiny 2 и написала несколько комментариев пользователям, которые упоминали ее в своих твитах.

От Xbox пришел ответ: «Неплохо для твоего первого твита». На что Саватун съязвила: «Быть безупречным сложно только если ты несовершенный».

Not bad for your first tweet.

А когда журналист Forbes Пол Тасси отметил, что Саватун в одном из своих твитов использовала редкое слово lulu (что значит приблизительно «потрясающее, замечательное») вне контекста Lulu Lemon (это была шутка о названии ритейлера спортивной одежды), то она посоветовала ему тоже попробовать.

Mm, it’s so good to stand and stretch. Run my fingers through the grass. You should give it a try!

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) February 17, 2022