Накануне выхода дополнения The Witch Queen («Королева-ведьма») для Destiny 2 22 февраля, игроки получили возможность лично «пообщаться» с Саватун, новой злодейкой игры и прародительницей Улья. В рамках этого пиар-хода, Саватун «захватила» Twitter-аккаунт Destiny 2 и написала несколько комментариев пользователям, которые упоминали ее в своих твитах.

«Я необременена — пуста, наполнена лишь потенциалом. Невесомым. Чистым. Сестра образов готова к новой форме. Мне больно, но я приветствую боль. Прошло так много времени с тех пор, как я чему-то научилась. Это будет самая мощная из моих работ. Потрясающая схема. Бессмертный дизайн», — написала Саватун впервые 16 февраля.

От Xbox пришел ответ: «Неплохо для твоего первого твита». На что Саватун съязвила: «Быть безупречным сложно только если ты несовершенный».

Not bad for your first tweet. — Xbox (@Xbox) February 16, 2022

А когда журналист Forbes Пол Тасси отметил, что Саватун в одном из своих твитов использовала редкое слово lulu (что значит приблизительно «потрясающее, замечательное») вне контекста Lulu Lemon (это была шутка о названии ритейлера спортивной одежды), то она посоветовала ему тоже попробовать.

Mm, it’s so good to stand and stretch. Run my fingers through the grass. You should give it a try! — Destiny 2 (@DestinyTheGame) February 17, 2022

Дополнение The Witch Queen доступно для предзаказа в трех версия: стандартной, Deluxe Edition и юбилейная Deluxe Edition, комплект Deluxe + набор к 30-летию Bungie. За любую из них положен бонус. Для стандартной версии это экзотическая оболочка призрака из Престола, экзотический жест «Загадка», легендарная эмблема. В Deluxe Edition будет все то же самое, а также экзотический ПП с катализатором и украшением, доступ к сезонам 16, 17, 18 и 19, два подземелья пятого года, экзотический «Спэрроу» из Престола. Набор к 30-летию включает все вышеперечисленное и еще новое подземелье, экзотическую ракетную установка «Гьяллархорн» с катализатором и украшением, новое оружие по мотивам прошлых миров Bungie, набор брони «Нисходящее эхо», набор украшений Bungie и в стиле Marathon, уникальное украшение для шлема, экзотические «Спэрроу», корабль, эмблемы, шейдеры, жесты и не только. Еще было коллекционное издание, но все копии распроданы.

Дополнение откроет игрокам новую локацию — Безумное царство, мир-Престол Саватун. Появится новая система изготовления оружия с уникальными сочетаниями модификаторов и шейдеров, а также с расширенными пулами характеристик. Будет новый архетип оружия — глефа. Подогнав его под себя, можно создавать мощные комбинации ударов ближнего боя, выпускать снаряды и создавать энергетический щит.

«Сестра образов, Преломляющая меч, Саватун. Королева-ведьма ждет тех, кто хочет узнать, как ей удалось подчинить Свет. Ее войско обрело новое предназначение, а сила, к которой они впервые прикоснулись, придала им смелости. Ну же, Страж. Войдите в ее мир-Престол, насладитесь непревзойденной сюжетной кампанией и заберите Свет», — гласит описание дополнения.

На днях студия Bungie, о покупке которой за 3,6 млрд долл. 31 января заявила Sony, опубликовала релизный трейлер дополнения Destiny 2: The Witch Queen.



А на прошлой неделе компания Bungie представила документальный видеоролик, в котором разработчики рассказали о том, как создавалась «Королева-ведьма», а также о грядущем сезоне «Возрождение». А еще Bungie и SteelSeries представили лимитированную коллекцию игрового снаряжения в стиле Destiny. Они продаются здесь и здесь.