НКРЕКП повідомив про загрозу загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі та введення графіка аварійних відключень через критично низькі запаси вугілля на ТЕС





Про загрозу виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) залишається критичною. Щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС. Це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам [так звані віялові відключення — прим.ред.]» із заяви регулятора

За даними НЕК «Укренерго», станом на 31 січня 2021 року запаси палива на складах ТЕС з листопада 2020 року зменшилися у 5,7 раза — до 436,8 тис. тонн. 48% запасів вугілля зосереджено лише на двох станціях — Луганській та Слов’янській ТЕС.

Разом з цим, за даними Міністерства енергетики України, станом на 2 лютого 2021 року запаси вугілля на ТЕС становлять 431,9 тис. тонн (291 тис. тонн – газового вугілля та 140,9 тис. тонн – антрациту). Це в 5,5 раза менше, ніж було станом на 4 лютого 2020 року (2,4 млн тонн).

За дорученням НЕК «Укренерго» з метою термінового визначення обставин, які призвели до даної ситуації, та забезпечення безпеки постачання електричної енергії, регулятор 25 січня 2021 року ухвалив рішення щодо проведення позапланових невиїзних перевірок ТОВ «ДТЕК Східенерго», АТ «ДТЕК Дніпроенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасенерго».

Згідно з пунктом 40 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, теплові електростанції зобов’язані мати необхідні резерви відповідного палива. У разі виявлення порушень за результатами перевірок НКРЕКП обіцяє покарати порушників.

Раніше голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що імпортована електроенергія з Росії допоможе Україні пережити лютневі морози без серйозних ризиків віялових відключень. Імпорт електроенергії з Росії в Україну відновився з 1 лютого.