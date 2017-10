Нобелевскую премию по физике присудили за обнаружение гравитационных волн

Как и было запланировано, сегодня в Шведской королевской академии наук в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 года. 111-я премия вручена Райнеру Вайсу (Массачусетский технологический институт), Бэрри Бэришу и Кипу Торна (оба из Калифорнийского технологического института) с формулировкой «за решающий вклад в детектор LIGO и обнаружение гравитационных волн».

The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded “for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves” pic.twitter.com/qjO5MmxmlZ

Вайс и Торн являются основателями международного научного сообщества, заведующей Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (LIGO).

Собственно, именно детектор LIGO в 2015 году впервые зафиксировал гравитационные волны от слияния двух черных дыр, существование которых около ста лет назад предсказывал Альберт Эйнштейн в рамках ОТО. Напомним, что о самом открытии было объявлено немного позже – в феврале 2016 года. С тех пор ученые еще несколько раз фиксировали гравитационные волны. О последнем четвертом случае обнаружения гравитационной волны было объявлено только на прошлой неделе, причем в этот раз ее зафиксировали сразу три детектора, включая запущенный совсем недавно детектор VIRGO в Италии.

The waves came from a collision between two black holes. It took 1.3 billion years for the waves to arrive at the LIGO detector in the USA. pic.twitter.com/kg6vQbIm7t

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2017