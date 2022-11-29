Новая мРНК вакцина против 20 штаммов гриппа призвана предотвратить будущие пандемии

Новая мРНК-вакцина, покане испытанная на людях, включает несколько штаммов гриппа с пандемическим потенциалом, которым могут перейти к человеку от животных.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует потенциал единственной мРНК-вакцины для защиты от всех 20 известных подтипов вируса гриппа А и В. Есть надежда, что вакцина, которая до сих пор была эффективна в доклинических моделях на животных, предотвратит будущие пандемии гриппа, способствуя иммунитету против штаммов вируса, которые еще не перешли от животных к человеку.

Вакцины обучают иммунную систему распознавать определенные части патогена. Когда приходит настоящая опасность, организм может быстро «вспомнить» эту тренировку и дать отпор. Ежегодные вакцины против гриппа обычно концентрируются на двух-четырех антигенах штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут распространяться в соответствующее время. Последние вакцины против COVID-19 сосредоточены только на одной итерации печально известного белка SARS-CoV-2.

Одной из возможных сильных сторон недавно появившейся технологии мРНК-вакцин является способность одновременно представлять организму широкий спектр различных антигенов. Старая технология создания вакцин не способна упаковать 10 или 20 различных антигенов в одну дозу, но технология мРНК не сталкивается с этими ограничениями.

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К настоящему времени, с появлением последней бустерной дозы мРНК двухвалентной вакцины Omicron, исследователи включили два конкретных антигена в один укол. Но что, если бы одна вакцина могла помочь научить иммунную систему распознавать десятки различных итераций одного и того же вируса? Именно эту идею исследователи из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета исследовали в своем знаменательном исследовании.

Ключевой антигенной мишенью в вакцинах против гриппа является молекула белка гемагглютинина. Он находится на поверхности вируса и имеет решающее значение для его инфекционности. Каждый штамм гриппа несет свой собственный белок гемагглютинин уникальной формы. Экспериментальная мРНК-вакцина, протестированная в этом новом исследовании, охватывает 20 различных гемагглютининов гриппа: все 18 известных подтипов гриппа А и два подтипа гриппа В.

В недавно опубликованном исследовании сообщается об испытаниях поливалентной вакцины на мышах и хорьках. Как объяснил Скотт Хенсли, старший автор нового исследования, главный вывод из этих экспериментов заключается в том, что у животных выработались различные антитела против всех 20 штаммов гриппа. Это показывает, что одна мРНК-вакцина может эффективно обеспечивать широкую защиту от большого количества различных антигенов.

We developed a new multivalent mRNA vaccine against all known influenza virus subtypes. Our study describing the vaccine was just published in @ScienceMagazine. 1/nhttps://t.co/HxTKm47EC3 — Hensley Lab (@SCOTTeHENSLEY) November 25, 2022

Идея новой вакцины состоит не в том, чтобы предотвратить заражение гриппом, а в том, чтобы уменьшить тяжесть заболевания. Первоначальные исследования на животных показывают, что это возможно, поскольку вакцина эффективно предотвращает тяжелое заболевание у мышей, подвергшихся воздействию как конкретных штаммов, содержащихся в вакцине, так и других штаммов гриппа, отличных от конкретных 20 мишеней.

Возможно, самым необычным аспектом этой вакцины является то, что она содержит антигены штаммов гриппа, которые еще не попали в организм человека. Многие из 20 антигенных мишеней представляют собой типы гриппа, активные в настоящее время только у животных. Но, по словам Хенсли, главная цель здесь — опередить следующую пандемию, создав определенный уровень широкого иммунитета среди населения.

«[У мышей] вакцина предотвратила тяжелое заболевание и смерть от вирусов, которые отличались от компонентов вакцины», — рассказал Хенсли . «Это напоминает ситуацию с пандемией. И это наша цель: добиться базового уровня иммунитета у населения, который не обязательно предотвратит заражение новыми пандемическими штаммами, а скорее предотвратит тяжелые заболевания и смерть, вызванные ими».

Эта работа далеко не первая, в которой исследуется потенциал технологии мРНК-вакцины для борьбы с гриппом. Ряд мРНК вакцин против гриппа находится на различных стадиях испытаний. Совсем недавно группа исследователей продемонстрировала доклиническую эффективность мРНК-вакцины, которая нацелена на четыре конкретных белка гриппа и, как полагают, обеспечивает универсальную защиту от большинства штаммов.

Гипотеза состоит в том, что введение такой вакцины, особенно очень маленьким детям, может помочь настроить их иммунную память против всех подтипов гриппа на всю их жизнь.

«Идея здесь состоит в том, чтобы создать вакцину, которая даст людям базовый уровень иммунной памяти к различным штаммам гриппа, чтобы при следующей пандемии гриппа было гораздо меньше болезней и смертей», — сказал Хенсли. «Мы думаем, что эта вакцина может значительно снизить шансы когда-либо заболеть тяжелой инфекцией гриппа».

Эта радикальная новая стратегия раскрывает потенциал технологии мРНК и меняет способ использования вакцин. Пока продолжаются доклинические испытания, планируется первая фаза испытаний на людях.

Источник: New Atlas