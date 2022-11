Новая мРНК вакцина против 20 штаммов гриппа призвана предотвратить будущие пандемии

Новая мРНК-вакцина, покане испытанная на людях, включает несколько штаммов гриппа с пандемическим потенциалом, которым могут перейти к человеку от животных.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует потенциал единственной мРНК-вакцины для защиты от всех 20 известных подтипов вируса гриппа А и В. Есть надежда, что вакцина, которая до сих пор была эффективна в доклинических моделях на животных, предотвратит будущие пандемии гриппа, способствуя иммунитету против штаммов вируса, которые еще не перешли от животных к человеку.

Вакцины обучают иммунную систему распознавать определенные части патогена. Когда приходит настоящая опасность, организм может быстро «вспомнить» эту тренировку и дать отпор. Ежегодные вакцины против гриппа обычно концентрируются на двух-четырех антигенах штаммов, которые с наибольшей вероятностью будут распространяться в соответствующее время. Последние вакцины против COVID-19 сосредоточены только на одной итерации печально известного белка SARS-CoV-2.

Одной из возможных сильных сторон недавно появившейся технологии мРНК-вакцин является способность одновременно представлять организму широкий спектр различных антигенов. Старая технология создания вакцин не способна упаковать 10 или 20 различных антигенов в одну дозу, но технология мРНК не сталкивается с этими ограничениями.

К настоящему времени, с появлением последней бустерной дозы мРНК двухвалентной вакцины Omicron, исследователи включили два конкретных антигена в один укол. Но что, если бы одна вакцина могла помочь научить иммунную систему распознавать десятки различных итераций одного и того же вируса? Именно эту идею исследователи из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета исследовали в своем знаменательном исследовании.

Ключевой антигенной мишенью в вакцинах против гриппа является молекула белка гемагглютинина. Он находится на поверхности вируса и имеет решающее значение для его инфекционности. Каждый штамм гриппа несет свой собственный белок гемагглютинин уникальной формы. Экспериментальная мРНК-вакцина, протестированная в этом новом исследовании, охватывает 20 различных гемагглютининов гриппа: все 18 известных подтипов гриппа А и два подтипа гриппа В.

В недавно опубликованном исследовании сообщается об испытаниях поливалентной вакцины на мышах и хорьках. Как объяснил Скотт Хенсли, старший автор нового исследования, главный вывод из этих экспериментов заключается в том, что у животных выработались различные антитела против всех 20 штаммов гриппа. Это показывает, что одна мРНК-вакцина может эффективно обеспечивать широкую защиту от большого количества различных антигенов.

We developed a new multivalent mRNA vaccine against all known influenza virus subtypes. Our study describing the vaccine was just published in @ScienceMagazine. 1/nhttps://t.co/HxTKm47EC3

— Hensley Lab (@SCOTTeHENSLEY) November 25, 2022