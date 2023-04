Новости российского вооружения: страпоны вместо дронов от украинских хакеров и ракеты с Aliexpress

Сообщество хакеров «Кібер Спротив» получило доступ к аккаунту на Aliexpress российского «волонтера» михаила лучина – оккупанта, оператора дронов и соучастника сброса на позиции ВСУ химической гранаты. К учетной записи была привязана банковская карта, средства на которой были предназначены для покупки воздушных дронов для российских оккупантов в Украине. Средства с карты были израсходованы хакерами на предметы, которые не нанесут вреда силам обороны Украины.

На $25000 с карты украинские хакеры приобрели фалоимитаторы, страпоны и другие и другие подобные «игрушки», которые поедут к «довольному» владельцу в огромных количествах.

Хакеры рассказали Inform Napalm, что товары были заказаны 24-25 марта, некоторые из них уже доставлены – отмена заказа маловероятна. Закупить на доступные средства товары, необходимые для ВСУ, к сожалению, было невозможно – карта привязана к конкретному адресу доставки.

В условиях санкций китайский Aliexpress служит источником многих компонентов оружия государства-агрессора. И речь идет не только о беспилотниках различного размера и назначения – электронные компоненты, приобретенные через китайский сервис выявлены в начинке ракеты Х-101, стоимость которой оценивается в $13 млн.

Пользователь Twitter Харківська Нишпорка обнаружил внутри «аналоговнета» несколько трансформаторов напряжения за $2, недорогие потенциометры и другие подобные компоненты, а также провода, скрепленные изолентой. На фото заметно низкое качество пайки компонентов.

russian X-101 missile cost about 13 millions of dollars each…

Here is the head internals… Some duck tape, some 2$ voltage transformers from AliExpress…

— Харківська Нишпорка (@ne_vluchiv) April 1, 2023