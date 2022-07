Новый геймплейный трейлер The Lord of the Rings: Gollum демонстрирует новые локации и знакомых персонажей

Во время проведения мероприятия Nacon Connect разработчики показали новый геймплейный трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum. В нём показаны некоторые локации, которые игрокам предстоит преодолеть в поисках своей Прелести.

Новый трейлер не слишком раскрывает сюжет, но демонстрирует больше игрового мира, чем было показано ранее. В нём можно видеть леса, тёмные подземелья и мрачные пещеры, через которые должен пробраться Голлум. В трейлере также можно видеть некоторых знаковых персонажей из «Властелина колец», включая волшебника Гэндальфа Серого.

Действие игры The Lord of the Rings: Gollum происходят во время событий первых частей «Братства Кольца». Игрок управляет Голлумом, когда тот пытается вернуть Кольцо Всевластия. Разработчики предусмотрели возможность встать на сторону Голлума или Смеагола, что повлияет на то, как разыгрываются определённые взаимодействия в игре.

Игра The Lord of the Rings: Gollum выйдет 1 сентября на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Источник: comingsoon