Официально анонсирована игра Call of Duty Black Ops: Cold War, которая «вдохновлена реальными событиями»

Компания Activision разрабатывает новую игру в рамках франшизы Call of Duty и уже официально раскрыла её название. В обозримом будущем поклонникам серии станет доступна игра Call of Duty Black Ops: Cold War.

Судя по короткому официальному тизеру в YouTube, игра «вдохновлена ​​реальными событиями» и будет содержать реальную речь настоящего перебежчика из КГБ Юрия Безменова. Интервью с ним можно просмотреть в следующем видео.

Пока что сведений о самой игре крайне мало. Вероятно, пользователи смогут играть в роли советского шпиона Perseus (или взимодействовать с ним). Его целью является «подрыв позиции США, чтобы обеспечить советское господство в гонке вооружений». В реальном ЦРУ есть по крайней мере одна статья о Perseus, который якобы был среди шпионов, укравших ядерные секреты США из Манхэттенского проекта в Лос-Аламосе. Однако это могло произойти ещё во время Второй мировой войны.

Разработкой Call of Duty Black Ops: Cold War занимаются Treyarch и Raven Software. Ранее в сервисе микроблогов Twitter студии писали, что они сотрудничают друг с другом. Raven Software дополнительно уточняла, что она работает над «Call of Duty этого года». Таким образом, можно ожидать, что игра Call of Duty Black Ops: Cold War выйдет до конца 2020 года. Более подробными сведениями обещают поделиться 26 августа.

Источник: The Verge