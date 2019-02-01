Официальные изображения подтверждают дизайн грядущих Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, а также позволяют узнать о вариантах их расцветки. Смартфоны будут дешевле, чем считалось

Мы давно прекрасно знаем, как будут выглядеть смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые представят только 20 февраля. Благо в сети уже есть предостаточно качественных компьютерных изображений и даже реальных фотографий. Но вот сейчас ресурс 91mobiles опубликовал уже официальные изображения смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. То есть, это уже не рендеры, созданные на основе инсайдерских утечек, а именно картинки из официальных пресс-материалов Samsung.

Официальные изображения смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10+ демонстрируют нам ровно такой же дизайн, какой мы видели на недавних живых снимках: тончайшие рамки и экраны Infinity O с небольшими (круглым у S10 и овальным у S10+) отверстиями под (одинарную и двойную) фронтальную камеру и тройную основную камеру.

В плане дизайна эти новые изображения нас ничем не удивляют. Но рендеры позволяют еще раз наглядно оценить разницу в размерах, рассмотреть все особенности финального дизайна в деталях, а самое главное — они дают представление о вариантах цветового оформления новинок.

Уже сейчас мы можем сказать, что у Galaxy S10 и S10+ будет как минимум четыре цвета: черный, зеленый, белый перламутровый и синий.

Just a few li'l tidbits:

S10E 6/128GB Prism Black, Green, White, Canary Yellow

S10 6/128GB, 8/512GB Prism Black, Green, White, Blue

S10+ 6/128GB, 8/512GB Prism Black, Green, White, Blue

S10+ 12GB/1TB only in Ceramic White or Ceramic Black https://t.co/O44I4VHGSU — Roland Quandt (@rquandt) January 31, 2019

Предположительно, Samsung Galaxy S10, кроме фронтальной камеры, будет отличаться от Samsung Galaxy S10+ диагональю дисплея, которая составит 6,1 и 6,4 дюйма соответственно, емкостью АКБ (по последним данным, 3300 мА·ч и 4000 мА·ч) и, следовательно, размерами. Сердцем станет однокристальная система Snapdragon 855 или Exynos 9820 в зависимости от региона. В блоке основной тройной камеры собраны модули разрешением 16 Мп, 16 Мп и 12 Мп, а фронтальная у Galaxy S10 будет 8-мегапиксельной, а у S10+ с модулями на 8 Мп и 5 Мп. У базовых версий всех представителей линейки Galaxy S10 будет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ всроенной флэш-памяти.

Напомним, что Galaxy S10+ также будет предложена в топовой версии с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ на накопителе. Она будет выделяться керамической задней крышкой и выйдет ограниченным тиражом в двух цветах (белом и черном).

Также вместе с Galaxy S10 и S10+ ожидается младшая модель Samsung Galaxy S10 Lite с плоским экраном диагональю 5,8 дюйма, которая, если верить последним данным, выйдет под названием Galaxy S10e. Основная камера у Galaxy S10e будет двойной, а сканер отпечатков пальцев будет на боковой грани, а не под экраном, как у старших. Модель Galaxy S10e будет предложена в черном, зеленом, белом и желтом цветах.

Из коробки на все смарфтоны установлена новая фирменная оболочка One UI на базе операционной системы Android 9 Pie. Анонс Galaxy S10 — 20 февраля, прием предзаказов в тот же день, старт продаж — 8 марта.

Что касается цен на модели линейки Galaxy S10, буквально только что появились уточненные данные. По новым данным, смартфоны будут немного дешевле, чем предполагалось ранее.

Вот цены на всю линейку Galaxy S10: