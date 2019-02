Официальные изображения подтверждают дизайн грядущих Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, а также позволяют узнать о вариантах их расцветки. Смартфоны будут дешевле, чем считалось

Мы давно прекрасно знаем, как будут выглядеть смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые представят только 20 февраля. Благо в сети уже есть предостаточно качественных компьютерных изображений и даже реальных фотографий. Но вот сейчас ресурс 91mobiles опубликовал уже официальные изображения смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. То есть, это уже не рендеры, созданные на основе инсайдерских утечек, а именно картинки из официальных пресс-материалов Samsung.

Официальные изображения смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10+ демонстрируют нам ровно такой же дизайн, какой мы видели на недавних живых снимках: тончайшие рамки и экраны Infinity O с небольшими (круглым у S10 и овальным у S10+) отверстиями под (одинарную и двойную) фронтальную камеру и тройную основную камеру.

В плане дизайна эти новые изображения нас ничем не удивляют. Но рендеры позволяют еще раз наглядно оценить разницу в размерах, рассмотреть все особенности финального дизайна в деталях, а самое главное — они дают представление о вариантах цветового оформления новинок.

Уже сейчас мы можем сказать, что у Galaxy S10 и S10+ будет как минимум четыре цвета: черный, зеленый, белый перламутровый и синий.

Just a few li'l tidbits:

S10E 6/128GB Prism Black, Green, White, Canary Yellow

S10 6/128GB, 8/512GB Prism Black, Green, White, Blue

S10+ 6/128GB, 8/512GB Prism Black, Green, White, Blue

S10+ 12GB/1TB only in Ceramic White or Ceramic Black https://t.co/O44I4VHGSU

— Roland Quandt (@rquandt) January 31, 2019