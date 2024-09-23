OnlyFans вместо Netflix: айтишница сменила место работы и теперь зарабатывает почти вдвое больше

36-летняя звезда OnlyFans под псевдонимом Space Ghost привлекла внимание пользователей X (Twitter) своим постом о кардинальной смене карьеры. Девушка рассказала, как после 15 лет работы в IT-сфере, в частности в Netflix, она оставила эту сферу ради работы в индустрии для взрослых.
Space Ghost, настоящее имя которой Кари, поделилась, что ее новый путь позволил ей отказаться от изнурительной 70-часовой рабочей недели. Теперь у нее есть больше свободного времени для любимого хобби — коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Этот пост за сутки просмотрели более миллиона раз и лайкнули более 24 000 пользователей.
>be 36
>work as an IT engineer for 15 years
>start making porn instead
>stop working 70 hours weeks
>finally have time to play magic the gathering
— Space Ghost (@spaceghost) September 22, 2024
В комментариях Кари раскрыла финансовые детали своего перехода. По ее словам, всего за четыре месяца работы в секс-индустрии ее годовой доход достиг около $401 000. Это почти вдвое превышает ее предыдущую зарплату в IT-сфере, которая составляла $230 000 в год.
До работы в Netflix Кари работала в IT-отделе Службы леса США — агентства Министерства сельского хозяйства, которое занимается национальными лесами и пастбищами страны. «Это была самая важная работа во всей экосистеме государственных служащих США», — отметила бывшая IT-инженер. Она также попробовала себя в качестве комментатора киберспортивных событий, но эта деятельность приносила лишь примерно $12 000 в год.
Сейчас Space Ghost есть значительная аудитория в социальных сетях. Ее личный аккаунт в X насчитывает почти 90 000 подписчиков, а рабочий — более 40 000. На платформе OnlyFans ее профиль получил примерно 140 000 лайков.
Экс-звезда «детского» YouTube заработала $100 000 за год на OnlyFans и «ни о чем не жалеет»
Источник: Dev.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: