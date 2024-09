OnlyFans вместо Netflix: айтишница сменила место работы и теперь зарабатывает почти вдвое больше

36-летняя звезда OnlyFans под псевдонимом Space Ghost привлекла внимание пользователей X (Twitter) своим постом о кардинальной смене карьеры. Девушка рассказала, как после 15 лет работы в IT-сфере, в частности в Netflix, она оставила эту сферу ради работы в индустрии для взрослых.

Space Ghost, настоящее имя которой Кари, поделилась, что ее новый путь позволил ей отказаться от изнурительной 70-часовой рабочей недели. Теперь у нее есть больше свободного времени для любимого хобби — коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Этот пост за сутки просмотрели более миллиона раз и лайкнули более 24 000 пользователей.

>be 36

>work as an IT engineer for 15 years

>start making porn instead

>stop working 70 hours weeks

>finally have time to play magic the gathering

— Space Ghost (@spaceghost) September 22, 2024