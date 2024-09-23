OnlyFans вместо Netflix: айтишница сменила место работы и теперь зарабатывает почти вдвое больше

36-летняя звезда OnlyFans под псевдонимом Space Ghost привлекла внимание пользователей X (Twitter) своим постом о кардинальной смене карьеры. Девушка рассказала, как после 15 лет работы в IT-сфере, в частности в Netflix, она оставила эту сферу ради работы в индустрии для взрослых.

Space Ghost, настоящее имя которой Кари, поделилась, что ее новый путь позволил ей отказаться от изнурительной 70-часовой рабочей недели. Теперь у нее есть больше свободного времени для любимого хобби — коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Этот пост за сутки просмотрели более миллиона раз и лайкнули более 24 000 пользователей.

>be 36 >work as an IT engineer for 15 years >start making porn instead >stop working 70 hours weeks >finally have time to play magic the gathering — Space Ghost (@spaceghost) September 22, 2024

В комментариях Кари раскрыла финансовые детали своего перехода. По ее словам, всего за четыре месяца работы в секс-индустрии ее годовой доход достиг около $401 000. Это почти вдвое превышает ее предыдущую зарплату в IT-сфере, которая составляла $230 000 в год.

До работы в Netflix Кари работала в IT-отделе Службы леса США — агентства Министерства сельского хозяйства, которое занимается национальными лесами и пастбищами страны. «Это была самая важная работа во всей экосистеме государственных служащих США», — отметила бывшая IT-инженер. Она также попробовала себя в качестве комментатора киберспортивных событий, но эта деятельность приносила лишь примерно $12 000 в год.

Онлайн-курс "Communicative Business English" від Vocabulaba. Прокачайте професійну англійську для роботи в бізнесі та заговоріть впевнено — на співбесіді, презентації чи перемовинах. Детальніше про курс

Сейчас Space Ghost есть значительная аудитория в социальных сетях. Ее личный аккаунт в X насчитывает почти 90 000 подписчиков, а рабочий — более 40 000. На платформе OnlyFans ее профиль получил примерно 140 000 лайков.

Источник: Dev.ua