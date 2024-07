От свеклы до разработки The Witcher 4 — как фермер из Австралии попал в геймдев

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Фермер, который выращивал свеклу в Австралии, стал разработчиком игр в Projekt Red и работает над The Witcher 4. Павел Саско, заместитель геймдиректора сиквела Cyberpunk 2077, рассказал, как это произошло.

Модер Ээро Варенди (Eero Varendi) привлек внимание Саско несколько лет назад, когда разместил на YouTube пролог The Witcher 1, воссозданной игре The Witcher 3. Впоследствии он переехал в Польшу, где сейчас разрабатывает The Witcher 4.

В интервью для Flow Games Саско посоветовал начинающим разработчикам научиться модифицировать игры. По его словам, около половины людей, которые сейчас создают квесты для Cyberpunk 2, являются бывшими модерами. Саско рассказал душещипательную историю о старшем дизайнере квестов Ээро Варенди, который когда-то делал моды по вечерам после уборки свеклы.

«Я увидел видео и подумал: «Черт, это такая качественная работа, поэтому я спросил [сценарист CDPR Филиппа Вебера], который также является модератором, «ты знаешь этого парня в сообществе?». Он сказал: «Да, я знаю, кто он», [и я сказал] напишите ему сообщение и попросите прислать нам свое резюме». Он прислал мне резюме, и мы прошли тест, результат был отличным». «У нас были разговоры. Ему было, я думаю, 20 или 21 год, и он был в это время в Австралии, собирал свеклу огромным комбайном … Вот что он делал. Я привез его из Австралии, его зовут Ээро Варенди».

Нанимать опытных модеров в штат — типичная практика для многих крупных студий. Кроме CD Projekt Red, это делали Valve, Activision Blizzard, Bethesda, даже создатель Stardew Valley Эрик Бароун является примером такой практики. Случай Ээро Варенди свидетельствует, что подобное может произойти с любым, кто способен качественно работать. Состав команды квестов Cyberpunk 2 является тому подтверждением.

Источник: GamesRadar

