Paddington in Peru / «Паддингтон в Перу» — третью часть «Приключений Паддингтона» поставит режиссёр клипа Satisfaction Дугал Уилсон

Фильм, ранее известный под предварительным названием Paddington 3 / «Паддингтон 3», теперь получил официальное название – Paddington in Peru / «Паддингтон в Перу». Таким образом, забавный медведь вернётся на родину.

Коммерческий директор Дугал Уилсон также займёт пост режиссёра картины. Таким образом «Паддингтон в Перу» станет его первым полнометражным фильмом. Уилсон снял музыкальные клипы, такие как Satisfaction для Бенни Бенасси, Take Me Back to Your House для Basement Jaxx, Life in Technicolor II для Coldplay.

«Как большой поклонник первых двух фильмов, я очень взволнован (если не немного напуган) тем, что продолжаю историю Паддингтона», — сказал Дугал Уилсон. «Это огромная ответственность, но все мои усилия будут направлены на создание третьего фильма, посвященного любви столь многих людей к этому особенному медведю».

Пол Кинг, режиссёр двух предыдущих фильмов, в настоящее время занят в других проектах. Однако Кинг будет исполнительным продюсером фильма «Паддингтон в Перу». Он также написал сценарий для фильма вместе с Саймоном Фарнэби и Марком Бертоном, которые также помогали с другими фильмами о приключениях Паддингтона.

Основной съёмочный процесс фильма «Паддингтон в Перу» начнётся в следующем году. Съёмки начнутся с некоторой задержкой по сравнению с предыдущими планами. Изначально планировалось приступить к съёмкам в конце этого года. Фильм будет сниматься как в Лондоне, так и в Перу. Актёрский состав и сюжет пока не разглашаются. Известно лишь, что Бен Уишоу возвращается к роли медведя.

Фильм Paddington 2 / «Приключения Паддингтона 2» вышел в 2017 году и получил положительные отзывы критиков, а также рейтинг одобрения 100% Certified Fresh на Rotten Tomatoes. Мировые сборы составили более $220 млн при заявленном бюджете в $40 млн. В украинском дубляже медведя Паддингтона озвучивал Владимир Зеленский, в настоящее время занимающий пост президента Украины. Вероятно, озвучивать медведя на украинском языке в фильме «Паддингтон в Перу» будет уже другой актёр.

