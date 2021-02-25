ViacomCBS и Nickelodeon создали студию Avatar Studios — она займется выпуском фильмов и сериалов во вселенной «Аватара»
ViacomCBS и Nickelodeon объявили о создании новой студии под названием Avatar Studios, которая будет заниматься созданием фильмов и сериалов во вселенной «Аватара» для стримингового сервиса Paramount+ (бывший CBS All Access) и кинотеатров.
В рамках специального мероприятия для инвесторов 25 февраля онлайн-кинотеатр Paramount+ поделился множеством новостей и анонсов. Отдельная студия для развития вселенной анимационного «Аватара» — одно из самых крупных объявлений.
Avatar Studios возглавляют создатели мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге» и «Легенда о Корре» Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. Они разделили между собой обязанности главного творческого директора Avatar Studios. Первый проект Avatar Studios — некая анимационная полнометражная картина, подробности обещают рассказать в ближайшее время.
Хотя бизнес-стратегия ViacomCBS заключается в выдаче неисключительных лицензий на ряд своих шоу и фильмов, к тому времени, когда «Аватар» и «Легенда о Корре» вернулись в Netflix, у подписчиков могла возникнуть стойкая ассоциация со стриминговой платформой. Шоу стало самым популярным на Netflix примерно 22 мая, когда оно вернулось в онлайн-кинотеатр. Ранее шоу также было доступно на Amazon Prime Video.
Эти лицензионные соглашения остаются выгодно выгодными для ViacomCBS, о чем свидетельствуют заявления главы компании Роберта Бакиша на предыдущих финансовых отчетах. В то же время для привлечения подписчиков онлайн-кинотеатру Paramount+ необходим собственных эксклюзивный контент. И как раз новые фильмы и сериалы во вселенной «Аватара» могут в конечном итоге стать одним из основных залогов успеха.
Одновременно Paramount объявила, что «Миссия невыполнима 7» и «Тихое место 2» выйдут в Paramount+ через 45 дней после старта проката в кинотеатрах. В качестве эксперимента студия хочет сократить привычное 90-дневное окно в два раза, причем масштабные картины будут выходить в стриминге спустя 30 дней после старта в кино.
- Paramount+ — новый (на самом деле старый — ранее он назывался CBS All Access) онлайн-кинотеатр ViacomCBS. Официально он запустится 4 марта. Студия Paramount сейчас активно наращивает инвестиции в стриминг, чтобы догнать конкурентов и закрепиться на стремительно развивающемся рынке онлайн-кинотеатров. После того как Viacom и CBS снова объединились в 2019 году в одну компанию они решили найти способ использовать весь спектр программ и франшиз, чтобы создать достойного конкурента Netflix, Amazon, HBO Max и империи Disney (Disney Plus и Hulu). В Paramount+ будет более 30 000 эпизодов телевизионных шоу и фильмов различных брендов, включая BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon и Paramount Pictures, а также некоторые трансляции спортивных событий и новостных программ.