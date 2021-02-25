ViacomCBS и Nickelodeon создали студию Avatar Studios — она займется выпуском фильмов и сериалов во вселенной «Аватара»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





ViacomCBS и Nickelodeon объявили о создании новой студии под названием Avatar Studios, которая будет заниматься созданием фильмов и сериалов во вселенной «Аватара» для стримингового сервиса Paramount+ (бывший CBS All Access) и кинотеатров.

В рамках специального мероприятия для инвесторов 25 февраля онлайн-кинотеатр Paramount+ поделился множеством новостей и анонсов. Отдельная студия для развития вселенной анимационного «Аватара» — одно из самых крупных объявлений.

Avatar Studios возглавляют создатели мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге» и «Легенда о Корре» Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко. Они разделили между собой обязанности главного творческого директора Avatar Studios. Первый проект Avatar Studios — некая анимационная полнометражная картина, подробности обещают рассказать в ближайшее время.

Хотя бизнес-стратегия ViacomCBS заключается в выдаче неисключительных лицензий на ряд своих шоу и фильмов, к тому времени, когда «Аватар» и «Легенда о Корре» вернулись в Netflix, у подписчиков могла возникнуть стойкая ассоциация со стриминговой платформой. Шоу стало самым популярным на Netflix примерно 22 мая, когда оно вернулось в онлайн-кинотеатр. Ранее шоу также было доступно на Amazon Prime Video.

Эти лицензионные соглашения остаются выгодно выгодными для ViacomCBS, о чем свидетельствуют заявления главы компании Роберта Бакиша на предыдущих финансовых отчетах. В то же время для привлечения подписчиков онлайн-кинотеатру Paramount+ необходим собственных эксклюзивный контент. И как раз новые фильмы и сериалы во вселенной «Аватара» могут в конечном итоге стать одним из основных залогов успеха.

Одновременно Paramount объявила, что «Миссия невыполнима 7» и «Тихое место 2» выйдут в Paramount+ через 45 дней после старта проката в кинотеатрах. В качестве эксперимента студия хочет сократить привычное 90-дневное окно в два раза, причем масштабные картины будут выходить в стриминге спустя 30 дней после старта в кино.