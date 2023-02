Педро Паскаль сыграл Марио в пародийном трейлере несуществующего сериала HBO Mario Kart

В юмористическом псевдо-трейлере сериала HBO Mario Kart на ютуб-канале Saturday Night Live Педро Паскаль в роли водопроводчика Марио исполняет ответственное поручение отвезти принцессу Пич на Радужную дорогу. Намек предельно прозрачный, но для тех, кто не в курсе, скажем, что ролик пародирует сериал The Last of Us. «Трейлер» длится примерно три минуты, в нем также участвуют такие известные персонажи игр про Марио, как Баузер, Йоши, Тоад и Луиджи.

Во вселенной «трейлера» (если так можно выразиться) прошло 10 лет с тех пор, как пало Грибное королевство. Марио в исполнении Паскаля, который представляет себя культовой фразой «это я, Марио», просят отвезти принцессу Пич на Радужную дорогу в попытке спасти человечество, дав ему для этого карт.

Героям приходится сражаться со злодеями из игр – к счастью, у них есть дробовики и некоторые бонусы. Когда Марио откусывает от мухомора, принцесса Пич спрашивает его, почему он ест яд: «Это заставляет меня чувствовать себя большим, хорошо?! Мне нужно чувствовать себя большим, потому что там Баузер, и он главный плохой парень». Отмечается, что к созданию видео причастны «мастера-рассказчики, стоящие за Mario Kart 1-8» – франшиза отличается продуманным сюжетом.

Ролик содержит множество пасхалок, раскрывать которые нет смысла – лучше насладиться его просмотром:

Отметим, что «трейлер» сделан очень качественно: он динамичный, захватывающий и забавный, наполненный проработанными кадрами и некоторыми спецэффектами. Педро Паскаль – пожалуй, лучший кандидат на роль Марио, подобный фильм с его участием можно было бы смотреть с удовольствием.

Источник: IGN