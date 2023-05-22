Платный поисковик Neeva без рекламы экс-сотрудников Google прекращает работу со 2 июня — компания займется разработкой ИИ

Neeva был одним из тех стартапов, которые могли бросить вызов Google, однако сейчас он закрывает свою поисковую систему и переквалифицируется в направление искусственного интеллекта. По сообщениям The Information, облачная платформа Snowflake планировала приобрести Neeva.

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«Создавать поисковые системы трудно», — написали соучредители Neeva Шридхар Рамасвами и Вивек Рагхунатан в сообщении в блоге.

Neeva была основана в 2019 году экс-сотрудниками Google и запустила поисковую систему без рекламы по подписке два года назад в США. В последующие месяцы Neeva собрала 600 000 пользователей и продолжила экспансию на Европу. Компания привлекла от $75 млн инвестиций с момента создания.

Шридхар Рамасвами, в частности, был одной из причин, почему Neeva считали потенциальным конкурентом Google Поиска – ранее он руководил рекламным бизнесом техногиганта. Собственно ему и удалось создать конкурентоспособную поисковую систему, которая опередила Google в некоторых аспектах (например, заменив «синие ссылки» на более визуальные результаты), однако сейчас она прекращает работу.

Стартапу пришлось бороться с миллиардными соглашениями Google, которые делают ее поисковой системой по умолчанию едва ли не на всех устройствах; всплывающими окнами, уточняющими «действительно ли вы хотите изменений» при установке нового браузера или поисковика (и сложность поиска этих настроек в конце концов); беспорядком в веб-магазине Chrome и другим.

Neeva – это платный продукт, поскольку основатели хотели предложить бизнес-модель для поиска, отличную от того, что предлагает рекламу и отслеживает ваши действия.

«Во время этого опыта мы обнаружили, что одно дело – создать поисковую систему, и совсем другое – убедить обычных пользователей в необходимости выбрать что-то лучшее», – пишут основатели Neeva.

Компания уходит с рынка в, казалось бы, самое удобное время для развития – пользователи все чаще жалуются на рекламную нагрузку и некачественные результаты Google, а появление чат-ботов Bing и ChatGPT перевернуло представление о том, как можно взаимодействовать с Интернетом. Neeva также делала ставку на искусственный интеллект и разработала систему на основе языковой модели под названием Neeva AI, которая во многом более полезна, чем Bing или Bard. Но этого, похоже, было мало.

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Другие конкуренты все еще соревнуются в «уничтожении» Google: Bing продолжает настойчиво пытаться завоевать долю рынка, а Brave недавно рекламировал, что теперь он полностью работает на собственном стеке поиска. Такие компании, как you.com и DuckDuckGo, также пытаются пересмотреть способ поиска и используют для этого искусственный интеллект. Но похоже, что единственным настоящим конкурентом Google является Google.

Сама Neeva прекратит работу со 2 июня и в дальнейшем сосредоточится на новой сфере, которая, вероятно, будет посвящена большим языковым моделям и связана с поглощением Snowflake.

Компания вернет деньги пользователям за неиспользованные подписки и удалит их данные.