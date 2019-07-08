Поддержка интерфейса PCIe 4.0 никак не влияет на производительность новых видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии





Поступившие вчера в продажу вместе с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии (Zen 2) графические адаптеры Radeon RX 5700-й серии (Navi) стали первыми потребительскими устройствами с нативной поддержкой новой скоростной шины PCIe 4.0. В недавнем анонсе готовности следующей версии спецификации PCIe 5.0 мы вскользь упоминали, что видеокартам за глаза возможностей и старого стандарта PCIe 3.0. Источник опубликовал результаты тестов, которые дают прямой ответ на вопрос, как поддержка PCIe 4.0 влияет производительность новых видеокарт AMD Radeon RX 5700-й серии.

Собственно, ответ мы вынесли прямо в заголовок этой заметки. Графики с результатами тестирования Radeon RX 5700 XT в режимах PCIe 2.0, PCIe 3.0 и PCIe 4.0 вы можете видеть ниже.

Как видим, разница при использовании самого старого и самого нового интерфейса составляет всего 2%, на практике этого видно не будет совсем. Ранее на примере ранних результатов тестирования Ryzen 5 3600 мы успели выяснить, что плата на новейшем чипсете X570 – совершенно необязательный компаньон для новых процессоров Ryzen. Главное преимущество новой логики X570 заключается как раз в поддержке интерфейса PCI Express 4.0, но и на старых платах новые процессоры демонстрируют такой же уровень быстродействия. С другой стороны, в сегмент потребительских SSD новый интерфейс PCI Express 4.0 принес огромный прирост производительности – в новых моделях скорость передачи данных достигает впечатляющих значений в почти 5 ГБ/с (1 и 2).

Сегодня также выяснилось, что новые видеокарты AMD Radeon RX 5700-й серии (Navi) лишены поддержки технологии CrossFire, из-за чего их нельзя объединять в связки.

Источник: TechPowerUp