Подробности расписания Google I/O 2021 — конференция сулит немало анонсов

Как сообщалось ранее, в этом году компания Google вернётся к проведению конференции для разработчиков I/O, и в этот раз мероприятие будет проходить в цифровом формате с 18 по 20 мая. А теперь поисковый гигант поделился более подробными сведениями о Google I/O 2021, включая расписание некоторых сессий и других мероприятий, которые будут проходить в рамках конференции.

Конференция Google I/O 2021 откроется 18 мая в 20:00 по Киевскому времени. Мероприятие начнётся с доклада генерального директора Сундара Пичаи. Вероятно, при этом будет анонсирована новая версия мобильной операционной системы Android 12 и ряд других продуктов. Можно ожидать некоторых обновлений для Google Assistant. За этим двухчасовым докладом последуют другие выступления, во время которых разработчики будут рассказывать о том, как они могут использовать и создавать новые технологии.

🥁🥁🥁#GoogleIO is back! Tune in May 18 10am Pacific to learn about our latest product updates → https://t.co/wBH2qvmwmY pic.twitter.com/vrebZs4vdh

— Google (@Google) May 12, 2021