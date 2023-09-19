Новости Софт 19.09.2023 в 08:00

После 19 лет работы Microsoft покидает Панос Панай, руководитель Windows и Surface

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

После 19 лет работы Microsoft покидает Панос Панай, руководитель Windows и Surface

Панос Панай, давний руководитель разработки устройств Microsoft Surface и глава разработки Windows с 2020 года, объявил, что покидает компанию.

«После 19 невероятных лет в Microsoft я решил перевернуть эту страницу и написать следующую главу. Я навсегда благодарен за время, проведенное в Microsoft, и за прекрасных людей, с которыми я имел честь создавать продукты».

Bloomberg сообщает, что Amazon наняла Паная для управления командой разработки голосового помощника Alexa, умных колонок Echo, устройства для чтения электронных книг Kindle, планшетов и ТВ-устройств Fire. Ни Microsoft, ни Amazon пока не прокомментировали эту информацию. Тем временем Дэйв Лимп, руководитель аппаратного обеспечения Amazon объявил, что в этом году уйдет на пенсию.

Панай начал свою карьеру в Microsoft в 2004 году как программный менеджер аппаратного обеспечения ПК, впоследствии он возглавил Surface. Во время реорганизации 2020 подразделение Windows также подчинили Панаю. В 2021 году он, как директор по продуктам, вошел в высшее руководство Microsoft, прямо подчиненное главе компании Сатье Наделле.

В электронном письме сотрудникам, написанным Раджешем Джа, вице-президентом по пользовательскому опыту и устройствам, было объявлено, что Юсуф Мехди, вице-президент и главный специалист по потребительскому маркетингу, «берет на себя ответственность за руководство бизнесом Windows и Surface с нашими OEM и розничными партнерами».

Обязанности Паная будут распределены между несколькими людьми. Microsoft предложит Михаилу Парахину возглавить новую команду Windows and Web Experiences. Отдельная команда под руководством Павана Давулури, вице-президента и инженера отдела Windows and Devices, будет «создавать чипы, системы и устройства, охватывающие Windows, клиентов и облако для мира ИИ».

Смена руководства кажется немного поспешной и странной. Панай будет отсутствовать уже 21 сентября на мероприятии Microsoft, посвященном ИИ, участие в котором он сам недавно анонсировал. Возможно, потому, что за день до того Amazon проводит собственное мероприятие.

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После 19 лет работы Microsoft покидает Панос Панай, руководитель Windows и Surface
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