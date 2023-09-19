После 19 лет работы Microsoft покидает Панос Панай, руководитель Windows и Surface

Панос Панай, давний руководитель разработки устройств Microsoft Surface и глава разработки Windows с 2020 года, объявил, что покидает компанию.

After 19 incredible years at Microsoft, I’ve decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with. — Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023

«После 19 невероятных лет в Microsoft я решил перевернуть эту страницу и написать следующую главу. Я навсегда благодарен за время, проведенное в Microsoft, и за прекрасных людей, с которыми я имел честь создавать продукты».

Bloomberg сообщает, что Amazon наняла Паная для управления командой разработки голосового помощника Alexa, умных колонок Echo, устройства для чтения электронных книг Kindle, планшетов и ТВ-устройств Fire. Ни Microsoft, ни Amazon пока не прокомментировали эту информацию. Тем временем Дэйв Лимп, руководитель аппаратного обеспечения Amazon объявил, что в этом году уйдет на пенсию.

Панай начал свою карьеру в Microsoft в 2004 году как программный менеджер аппаратного обеспечения ПК, впоследствии он возглавил Surface. Во время реорганизации 2020 подразделение Windows также подчинили Панаю. В 2021 году он, как директор по продуктам, вошел в высшее руководство Microsoft, прямо подчиненное главе компании Сатье Наделле.

В электронном письме сотрудникам, написанным Раджешем Джа, вице-президентом по пользовательскому опыту и устройствам, было объявлено, что Юсуф Мехди, вице-президент и главный специалист по потребительскому маркетингу, «берет на себя ответственность за руководство бизнесом Windows и Surface с нашими OEM и розничными партнерами».

Обязанности Паная будут распределены между несколькими людьми. Microsoft предложит Михаилу Парахину возглавить новую команду Windows and Web Experiences. Отдельная команда под руководством Павана Давулури, вице-президента и инженера отдела Windows and Devices, будет «создавать чипы, системы и устройства, охватывающие Windows, клиентов и облако для мира ИИ».

Смена руководства кажется немного поспешной и странной. Панай будет отсутствовать уже 21 сентября на мероприятии Microsoft, посвященном ИИ, участие в котором он сам недавно анонсировал. Возможно, потому, что за день до того Amazon проводит собственное мероприятие.

Источник: Tom’s Hardware