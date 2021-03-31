После провала Cyberpunk 2077 студия CD Projekt Red решила провести реструктуризацию и изменить подход к разработке игр





Польская игровая студия CD Projekt Red объявила о широкомасштабном плане реструктуризации. Эти глобальные изменения происходят в компании всего через несколько месяцев после провального запуска ожидаемой игры Cyberpunk 2077. Одна из ключевых целей нового плана реструктуризации – «изменение способа разработки [студией] видеоигр», — говорится в пресс-релизе. Изменения позволят CD Projekt Red работать над «несколькими играми AAA и дополнения параллельно». Все эти изменения будут не мгновенными, а станут действовать, начиная с 2022 года.

Игра Cyberpunk 2077 вышла в декабре прошлого года после нескольких лет ажиотажа – первый тизер-трейлер игры был выпущен в январе 2013 года. А после огромного успеха The Witcher 3 ожидания от новой ролевой игры в окружении киберпанка были заоблачными, особенно после ярких и динамичных трейлеров, показанных за несколько месяцев до выхода Cyberpunk 2077.

Фактический выход игры несколько раз переносился. И даже несмотря на переработки разработчиков, финальная версия Cyberpunk 2077 оказалась сырой, изобилующей ошибками и проблемами производительности. Производительность была настолько плохой, что Sony предприняла экстраординарный шаг, удалив Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и предложив возмещение. Спустя более 100 дней игра всё ещё не вернулась в магазин. За месяцы, прошедшие с момента запуска, CD Projekt Red выпустила множество исправлений и обновлений, пытаясь устранить проблемы Cyberpunk 2077 и обеспечить его бесперебойную работу. Однако игра ещё не избавилась от всех проблем.

Чтобы не допустить повторения такой ситуации в будущем, CD Projekt Red и проводит реструктуризацию. Одним из её аспектов станет изменение способа разработки собственного игрового движка REDengine, что может улучшить производительность будущих игр. В то же время однопользовательские ролевые игры «останутся нашим приоритетом», — заявил старший вице-президент студии по развитию бизнеса Михал Новаковски.

«Мы также осознаем огромный потенциал как Ведьмака, так и киберпанка, и мы хотим расширить их охват, включив новые области, медиа и типы контента», — добавил Новаковски.

Несмотря на ориентацию на одиночную игру, CD Projekt Red планирует расширить сетевые возможности своих игр, хотя студия не уточнила, какими могут быть эти функции. Однако эти онлайн-функции будут постепенно внедряться в игры CD Projekt Red.

Наконец, компания решила изменить подход к продвижению игр.

«Будущие маркетинговые кампании будут намного короче, а рекламный контент будет выпущен ближе к фактическому запуску конкретной игры и будет демонстрировать её работу на всех поддерживаемых аппаратных платформах».

Компания также обязуется ежегодно публиковать новую дорожную карту. И дополнительно CD Projekt Red намерена улучшить условия труда своих сотрудников.

Источник: The Verge