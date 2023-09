PR-фирма сманипулировала рейтингом Rotten Tomatoes, просто покупая за $50 положительные рецензии на свой фильм

Издание Vulture разоблачило схему от PR-фирмы под названием Bunker 15, которой удалось поднять средний рейтинг фильма в знаменитом агрегаторе Rotten Tomatoes.

Речь о фильме Ophelia 2018 года, в котором сыграла Дейзи Ридли (Рей из новой трилогии «Звездных войн»), передает IGN. Гнилой рейтинг Rotten Tomatoes это до отметки 60%, у «Офелии» было 46%. Здесь за дело взялись специалисты по пиару Bunker 15, которые начали просто платить критикам низших уровней по 50 долларов за положительную оценку, манипулируя принципами системы.

Это сработало, рейтинг фильма «Офелия» подскочил до 62%, и он получил свежий ярлык. А потом компания IFC Films объявила, что приобрела его для распространения.

A PR firm has been manipulating the Rotten Tomato scores of movies for at least five years by paying some “critics” directly. Truly depressing stuff here by @LaneBrown https://t.co/s0gwMJCfVy — Mike Ryan (@mikeryan) September 6, 2023

what's more grim: that film marketers are paying off critics to boost rotten tomatoes scores or that they have to pay so little https://t.co/JZb9pyxpMM pic.twitter.com/mGc7WzRn93 — Matthew Zeitlin (@MattZeitlin) September 6, 2023

Why am I wasting time trying (and often failing) to say something cogent or interesting about movies I see when I should just be writing “yes” or “no” and hitting publish https://t.co/TwpW5Tettx — Richard Lawson (@rilaws) September 6, 2023

Rotten Tomatoes has always been an embarrassment to the profession; the certified critic designation, the equivalent of a participation trophy; the grading format, a total sham! It weaponizes the illusion of “diverse voices” against basic standards of good criticism. Burn it! — Beatrice Loayza (@bealoayza) September 6, 2023

Rotten Tomatoes заявили, что серьезно относятся к попыткам манипулирования оценками, а представители Bunker 15 от комментариев отказались. Хотя формально Rotten Tomatoes здесь не виновата, инцидент может добавить недоверия ее пользователям. Они увидели, что гнилым рейтингом можно манипулировать с бюджетом в несколько тысяч долларов, получая выгоду, которая может измеряться миллионами.