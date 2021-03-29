ПриватБанк пригрозив відключенням Apple Pay та Google Pay у разі законодавчого обмеження розміру банківської комісії





Слідом за Нацбанком проти законопроєкту №4364, який зараз готується до другого читання в Раді та яким пропонується законодавчо обмежити розмір банківської комісії, виступив також найбільший український банк ПриватБанк, який оцінив прямі втрати держбюджету у разі прийняття змін щонайменше в 4 млрд на рік.

ПриватБанк та інші провідні банки виступають категорично проти неринкового регулювання одного з найбільш розвинених в Україні банківського та платіжного ринків та пропонують еволюційне та гармонійне регулювання ринку еквайрингу банками та платіжними системами.

Як повідомив заступник голови правління ПриватБанку Разван Мунтеану, прогнозоване зменшення прибутку банку становитиме до 5,3 млрд грн на рік, що коштуватиме державі, як власнику ПриватБанку, щороку 3,3 млрд грн дивідендів.

Водночас застосування неринкового підходу до регулювання комісії призведе до значного падіння кількості та обсягу безготівкових операцій — з 55,2% до 25,6%, та відповідно, зростанню готівкових, що своєю чергою зведе нанівець зусилля держави щодо фіскалізації бізнесу. Прямі втрати бюджету від недоотриманих податків становитимуть ще майже 1 млрд грн на рік.

“Ми не сприймаємо шантаж та тиск з боку лоббі великих рітейлерів, та пропонуємо відкрите та прозоре інформування ринку щодо обсягів та середніх розмірів комісій еквайрингу та інтерчейнджу, обсягів готівковий та безготівкових платежів, обсягу інвестицій в розвиток та підтримку платіжної інфраструктури, інновацій та програм лояльності для споживачів. Разван Мунтеану, заступник голови правління ПриватБанку

Як розгортались події навколо законопроєкту №4364, який передбачає встановлення граничного розміру інтерчейнджу та комісії еквайрингу