Процессор APU AMD Ryzen 4000 (Renoir) превзошёл по графической производительности чипы консолей PS4 и Xbox One

Новые тесты производительности процессоров APU AMD Ryzen 4000 (семейство Renoir) демонстрируют, что эти чипы превосходят возможности оригинальных консолей PS4 и Xbox One.

Напомним, оригинальные игровые консоли Sony PS4 и Microsoft Xbox One были выпущены в 2013 году и работали на сходных процессорных архитектурах AMD, но в существенно отличающихся конфигурациях. Модель PS4 предлагала лучшие характеристики при более низкой цене. А вот версия Xbox One отличалась более высокой ценой и менее впечатляющими характеристиками. В обоих случаях использовался 8-ядерный процессор AMD Jaguar с частотой 1,6 ГГц (позже для Xbox One частота была увеличена до 1,75 ГГц). Вычислительные ядра обеспечивали производительность на уровне 0,1 терафлопс.

Более существенные отличия между чипами можно было обнаружить в конфигурации графической подсистемы. В случае Sony PS4 использовался интегрированный GPU на базе архитектуры AMD GCN, включающий 1152 потоковых процессоров и обеспечивающий теоретическую производительность 1,84 терафлопс. В процессоре консоли Xbox One использовался GPU тоже на базе архитектуры AMD GCN, но количество потоковых процессоров составляло 768, а общий уровень производительности – 1,3 терафлопс. Версия Xbox One S получила обновлённый чип с более высокой частотой GPU, что привело к росту производительности до 1,4 терафлопс.

И теперь, почти 7 лет спустя, AMD выпустила APU, который по уровню производительности обходит игровые консоли PS4 и Xbox One. Чипы имеют одинаковое количество вычислительных ядер, а количество потоковых процессоров в новом APU меньше, чем было в процессорах консолей. Тем не менее, переход на более тонкий 7-нанометровый техпроцесс (против 28-нм для чипов консолей) и передовые архитектуры Zen 2 и Vega позволили достичь существенного прогресса.

Для процессора Ryzen 7 PRO 4750G производительность CPU составляет 1,1 терафлопс, а производительность GPU – 2,15 терафлопс. Таким образом, графическая производительность новинки заметно превосходит возможности GPU чипов оригинальных игровых консолей. Также можно отметить, что новый APU опережает и процессоры консолей Xbox One S и PS4 Slim, которые сейчас можно встретить на рынке по цене около $400. Другие APU серии Renoir также неплохо чувствуют себя в сравнении с консольными процессорами.

AMD Ryzen 7 PRO 4750G ($299) – 3,25 терафлопс (2,15 терафлопс для GPU);

AMD Ryzen 5 PRO 4650G ($209) – 2,5 терафлопс;

AMD Ryzen 3 PRO 4350G ($149) – 1,9 терафлопс;

Sony PlayStation 4 Slim – 1,95 терафлопс (1,84 терафлопс для GPU);

Microsoft Xbox One S – 1,51 терафлопс (1,41 терафлопс для GPU).

Добавим, GPU Ryzen 7 PRO 4750G хорошо поддаётся разгону и может работать на частоте до 2,4 ГГц, что обеспечивает прирост графической производительности до 2,5 терафлопс. Такой чип позволяет обеспечить достойную производительность при разрешении Full HD в таких играх как Assassins Creed Odyssey, GTA V и Death Stranding.

