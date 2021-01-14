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Прототип Starship впервые прошел серию из трех огневых испытаний за день, причем два прожига прошли с интервалом менее 90 минут

Прототип Starship впервые прошел серию из трех огневых испытаний за день, причем два прожига прошли с интервалом менее 90 минут

Прототип Starship впервые прошел серию из трех огневых испытаний за день, причем два прожига прошли с интервалом менее 90 минут


Прототип Starship SN9 (девятый серийный испытательный аппарат) с тремя метан-кислородными двигателями Raptor прошел за один день серию из трех последовательных предполетных огневых испытаний. Трансляция испытаний, которые, как всегда, проходили на территории космодрома SpaceX в Техасе, где ведутся все основные работы по проекту, велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

Все три прожиги были весьма непродолжительными, аналогичному первому прожигу Starship SN9 в конфигурации с тремя двигателями, который состоялся еще 6 января. Это впервые SpaceX провела три прожиги Starship в конфигурации с тремя работающими двигателями за один день. Но, что еще более важно, это впервые SpaceX провела два последовательных прожига Starship с интервалом менее 90 минут: второй прошел в 21:22 по Киеву 13 января, а третий — 22:37.

Глава SpaceX Илон Маск отрапортовал, что программу удалось выполнить, отдельно подчеркнув, что испытания прошли без осложнений.

Сейчас команда SpaceX тщательно анализирует собранные во время тестов данные и готовится к летным испытаниям — Starship SN9 повторит программу Starship SN8, который месяц назад слетал на высоту 12,5 км, но разбился при посадке. Нынешний прототип Starship SN9 получил ряд усовершенствований и имеет все шансы успешно пройти все этапы, включая заключительный с мягкой посадкой. Ждем полета Starship SN9 на 12,5 км в самых ближайшие дни.

Параллельно команда инженеров SpaceX собирает первый прототип бустера Super Heavy, который, по оценке Маска, должен совершить первый прыжок в ближайшие пару месяцев.

SpaceX рассчитывает провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году.

Еще можно упомянуть об успешно вернувшемся сегодня грузовике Dragon миссии CRS-21.

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