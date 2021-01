Прототип Starship впервые прошел серию из трех огневых испытаний за день, причем два прожига прошли с интервалом менее 90 минут

Прототип Starship SN9 (девятый серийный испытательный аппарат) с тремя метан-кислородными двигателями Raptor прошел за один день серию из трех последовательных предполетных огневых испытаний. Трансляция испытаний, которые, как всегда, проходили на территории космодрома SpaceX в Техасе, где ведутся все основные работы по проекту, велась на YouTube-канале NASASpaceflight.



Все три прожиги были весьма непродолжительными, аналогичному первому прожигу Starship SN9 в конфигурации с тремя двигателями, который состоялся еще 6 января. Это впервые SpaceX провела три прожиги Starship в конфигурации с тремя работающими двигателями за один день. Но, что еще более важно, это впервые SpaceX провела два последовательных прожига Starship с интервалом менее 90 минут: второй прошел в 21:22 по Киеву 13 января, а третий — 22:37.

Глава SpaceX Илон Маск отрапортовал, что программу удалось выполнить, отдельно подчеркнув, что испытания прошли без осложнений.

All three static fires completed & no RUDs! — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Сейчас команда SpaceX тщательно анализирует собранные во время тестов данные и готовится к летным испытаниям — Starship SN9 повторит программу Starship SN8, который месяц назад слетал на высоту 12,5 км, но разбился при посадке. Нынешний прототип Starship SN9 получил ряд усовершенствований и имеет все шансы успешно пройти все этапы, включая заключительный с мягкой посадкой. Ждем полета Starship SN9 на 12,5 км в самых ближайшие дни.

Detanking & inspections now. Good progress towards our “Hop in & go to Mars!” goal. — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Параллельно команда инженеров SpaceX собирает первый прототип бустера Super Heavy, который, по оценке Маска, должен совершить первый прыжок в ближайшие пару месяцев.

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 9th January 2021 The blue overlays show changes compared to this time last week. pic.twitter.com/2YM31G4Pc8 — Brendan (@brendan2908) January 9, 2021

SpaceX рассчитывает провести полноценный орбитальный запуск Starship уже в этом году.

Еще можно упомянуть об успешно вернувшемся сегодня грузовике Dragon миссии CRS-21.