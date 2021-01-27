Рада ухвалила зміни до митного та податкового кодексів — повернення ліміту 150 євро на безподаткове ввезення інтернет-покупок та електронне декларування посилок





Депутати Верховної ради України сьогодні підтримали в першому читанні два важливих законопроєкта, покликаних пом’якшити правила та спростити сам процес ввезення товарів з-за кордону. Мова йде про омріяне багатьма повернення ліміту 150 євро на безподаткове ввезення замовлень з іноземних інтернет-магазинів для фізичних осіб, але й не тільки це.

Відповідні зміни пропонується внести двома законопроєктами — 4278 (зміни до Податкового кодексу України) та 4279 (зміни до Митного кодексу України). Обидва сьогодні були підтримані в першому читанні. Окрім повернення ліміту 150 євро — нагадаємо, його було знижено до теперішніх 100 євро влітку 2019 року, автори пропонують ще декілька досить вагомих змін, які суттєво спростять покупку товарів за кордоном та їх оформлення при ввезенні до України.

Проєктами законів 4278 та 4279 пропонується:

збільшити зі 100 до 150 євро сумарну межу оподаткування ввезеного товару для одного одержувача-фізичної особи;

встановити базою оподаткування частину вартості, що перевищує еквівалент 150 євро;

надати можливість відтермінування сплати ПДВ на 30 днів від дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру;

впровадити електронне декларування посилок;

розширити перелік документів для підтвердження реальної вартості товарів і усунути невідповідності в законодавстві для максимально швидкого отримання замовниками своїх замовлень.

Для того, щоб зміни набрали чинності, законопроєктам залишилось пройти ще декілька обов’язкових етапів — отримати необхідну кількість голосів в другому читанні, а також підпис президента. Будемо сподіватись, що це станеться вже цього року.