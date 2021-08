Компания Bungie официально представила следующее крупное расширение для Destiny 2: The Witch Queen. В нём игрокам предстоит сразиться с титулованной Королевой Ведьм Саватун.

Саватун (сестра Орикса, главного злодея в дополнения Taken King к оригинальной игре) – это противник, на которого намекали более 7 лет. Именно она стояла за интригами во многих предыдущих событиях Destiny, включая разрушение Города Грёз. Но лишь в новом расширении игроки смогут лично сразиться с ней. И противостоять игрокам она будет не в одиночку. Саватун сумела использовать собственные силы Света игрока, чтобы наделить Стражей Улья схожими способностями.

В дополнении также будет новая локация – Тронный мир Саватун. Ещё ожидается новая кампания, новое оружие, новые доспехи и, конечно же, один из самых знаковых рейдов Destiny. Кроме того, Bungie добавит новый тип оружия, предназначенного как для дальнего, так и для ближнего боя.

Кроме того, в Destiny 2: The Witch Queen появится настраиваемое оружие, которое игроки смогут изменять с помощью уникальных способностей, модификаций и характеристик. Эта система первоначально затронет только оружие, добавляемое с самим расширением, но Bungie планирует со временем использовать новые возможности и для другого оружия.

Вслед за The Witch Queen последует ещё одно крупное расширение под названием Lightfall. Об этом было известно и ранее. Но кроме того, Bungie также анонсировала следующее расширение – Destiny 2: The Final Shape. Компания описывает его как «драматическое завершение» Саги о свете и тьме, которую игроки переживали в течение последнего десятилетия.

Дополнение Destiny 2: The Witch Queen выйдет 22 февраля 2022 года на платформах ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia.

До выхода грядущего расширения игрокам не придётся скучать. Пользователей ожидает 15-й сезон Destiny 2 под названием Season of the Lost, основное внимание в котором будет уделено давно пропавшему персонажу Маре Сов. Сюжетно этот сезон подготовит почву для больших изменений в Destiny 2: The Witch Queen. Наконец, Bungie запускает кроссплатформенную игру в рамках Season of the Lost, позволяя игрокам на Xbox, PlayStation, ПК и Stadia играть вместе.

Этой осенью Bungie отмечает своё 30-летие, и студия добавляет в Destiny 2 как бесплатный, так и платный контент, чтобы отпраздновать это событие и помочь занять игроков, пока они ждут выхода The Witch Queen.

Источник: The Verge