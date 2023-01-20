«Разминка перед Раммштайн-8»: БМП Stryker и CV90, САУ Acher и Caesar – рекордная международная военная помощь Украине

Ожидается что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины («Раммштайн») будет решен вопрос с поставкой немецких танков Leopard 2 Германией и другими странами, а также объявлено о поставках множества бронированных боевых машин. Однако перед встречей многие государства уже объявили о новых поставках вооружений в Украину, размер и номенклатура которых впечатляет.

Швеция

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о передаче Украине 155-мм гаубиц Archer B (шведские СМИ неофициально говорят о 12 единицах, а в будущем – о 24-х), 50 единиц БМП CV90 и ПТРК NLAW. Общая стоимость пакета помощи – $419 млн. Качество предоставляемого вооружения – наивысшее: САУ Archer и боевые машины CV90 считаются одними из лучших в своем роде.

Пресса Швеции говорит о небольшом количестве в стране квалифицированных инструкторов и учебных центров, способных обучить украинских военных, что может потенциально ограничивать количество передаваемого вооружения.

Канада

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о поставках в Украину 200 бронированных машин Senator. Партия стоимостью $90 млн является частью $500 млн, выделенных Канадой для военной помощи Украине. Кроме того, ранее было заявлено о поставке комплекса ПВО NASAMS.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил рассмотрение вопроса о передаче Украине танков Leopard 2, но решение по ним пока не принято.

Великобритания

Помимо ранее принятого решения отправить в Украину 14 танков Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog и других вооружений, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес объявил о предоставлении 600 ракет Brimstone класса воздух-земля или земля-земля, запускаемая с самолетов, вертолетов и наземных установок. Дальность полета Brimstone II при запуске с самолета свыше 60 км, 6,3 кг кумулятивный снаряд с тандемной боеголовкой нацеливают несколько продвинутых систем наведения.

Дания

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил о направлении в Украину 19 САУ Caesar французского производства. 155-мм самоходная артиллерийская установка уже отлично зарекомендовала себя в боях против российских оккупантов. Дания передала все имеющиеся у нее Caesar. Часть из них – не в лучшем техническом состоянии, но Украина настаивала на передаче.

Латвия, Эстония, Литва

Балтийские страны, знающие на собственном опыте, что такое российская оккупация, оказывают Украине наибольшую помощь в проценте от собственных ВВП.

19 января Латвия передала 2 вертолета Мі-17, партию ПЗРК Stinger, БПЛА и пулеметов. Также страна берет активное участие в обучении украинских военных. На этой неделе министр обороны Латвии Инара Мурниеце посетила Украину.

Thank you @oleksiireznikov for the meeting in Kyiv. Latvia is a strong ally of Ukraine. We will continue to support 🇺🇦 military with weapons and training. New military donation from 🇱🇻are on the way, including drones, Stingers, mashine guns with ammunition as well as helicopters pic.twitter.com/o4OwLs0lyn — Ināra Mūrniece (@IMurniece) January 18, 2023

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Эстония предоставила более 20 гаубиц FH70 и Д30 калибров 155 мм и 122 мм, соответственно. Крупнейший пакет помощи от Эстонии оценивается в €113 млн. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до €370 млн – чуть более 1% от ВВП Эстонии, сообщила пресс-служба правительства.

Литва передала десятки зенитных орудий L-70 и два вертолета Мі-8, ЗРК Stinger и средства для борьбы с дронами. Ранее Киев посетил президент Гитанас Науседа. Литовская помощь оценивается в €125 млн.

Польша

Новый польский пакет состоит из зенитных орудий С-60 с боезапасом в 70 000 единиц. Это относительно старое, но эффективное оружие в борьбе против угроз с неба.

США

Из-за разницы во времени США последними обнародовали новый пакет военной помощи. Вооружения на $2,5 млрд включают:

8 ЗРК Avenger

90 БТР Stryker

59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW

53 БТР (MRAP)

350 бронеавтомобилей 350

12 транспортников для боеприпасов

22 буксировщика вооружений

6 командно-штабных машин

Огромное количество артиллерийских, ракетных и стрелковых боеприпасов

Также США м Израиль приняли решение о передаче Украине амуниции с американских складов в Израиле. По сведениям прессы, часть помощи уже в Европе. Помощь в Украину также поступит с американских складов в Южной Корее.

Все предоставленные пакеты помощи включают большое количество боеприпасов, вспомогательного оборудования, запасных частей. Наибольшую номенклатуру и количество предоставили США.

Раммштайн и после него: дальнейшая военная помощь

19 января министры обороны и представители Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы, Дании, Чешской Республики, Нидерландов и Словакии встретились для обсуждения дальнейшей помощи Украине и подписали совместное заявление. В нем представители 9 стран в очередной раз осудили агрессию россии, атаки гражданского населения и инфраструктуры, являющиеся военными преступлениями. Страны обязались и далее оказывать всестороннюю помощь, помогая Украине не только обороняться, но и освобождать территории, и координироваться между собой в этом вопросе. Каждое из государств взяло на себя конкретные обязательства:

Дания продолжит предоставлять военную помощь и обучать военных

Чешская Республика продолжит военную помощь, а также создание и ремонт военной техники для Украины на своих предприятиях, для чего увеличит производственные мощности

Эстония продолжит подготовку персонала и посильное оказание военной помощи

Латвия продолжит обучение солдат, поставки вооружения, боеприпасов и запасных частей

Литва продолжит поставки вооружений и финансирование их закупки на международном рынке совместно с Великобританией

Польша продолжит поставки, в том числе 155-мм гаубиц KRAB и различных боеприпасов, а также обучение инженерного, медицинского и другого персонала

Словакия продолжит военные поставки и усилия по разблокированию поставок из различных стран, включая тяжелое вооружение и танки.

Британия будет координировать совместное предоставление странами военной помощи, обучит 20 000 украинских военных в 2023 году и продолжит поставки.

Нидерланды поставят комплекс Patriot и примут участие в финансировании закупки танков для Украины

Помимо этого, Франция обдумывает поставки танков Leclerc, а США работают с 9 странами Латинской Америки, чтобы начать поставлять в Украину имеющееся у них советское вооружение и боеприпасы.

Финляндия уже сегодня анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму в $400 млн, являющийся самым масштабным с начала войны. В нем будут боеприпасы и тяжелая техника, номенклатура вооружения не разглашается.

Ситуация с поставками немецких танков Leopard 2 непростая из-за политического противодействия в Германии, но множество стран решительно настроены в этом вопросе и оказывают давление на нее. Наиболее резко выступила Польша – премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова поставлять танки и без согласия Германии, но очень надеется на него. США в последние дни ведут напряженные переговоры по этому поводу. Немецкий концерн Rheinmetall заявил о возможности поставки более100 боевых танков Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 1, если правительство Германии даст согласие.

На предстоящем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины вопрос, скорее всего, будет решен. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, некоторые страны точно передадут танки Leopard, а Украина получит еще сотни единиц тяжелой бронированной техники.

Источники: U.S. Department of Defence, GOV.UK, Cornucopia, Мілітарний, Delfi, Sky News, DW, The Guardian, ERR и другие.