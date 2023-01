«Разминка перед Раммштайн-8»: БМП Stryker и CV90, САУ Acher и Caesar – рекордная международная военная помощь Украине

Ожидается что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины («Раммштайн») будет решен вопрос с поставкой немецких танков Leopard 2 Германией и другими странами, а также объявлено о поставках множества бронированных боевых машин. Однако перед встречей многие государства уже объявили о новых поставках вооружений в Украину, размер и номенклатура которых впечатляет.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о передаче Украине 155-мм гаубиц Archer B (шведские СМИ неофициально говорят о 12 единицах, а в будущем – о 24-х), 50 единиц БМП CV90 и ПТРК NLAW. Общая стоимость пакета помощи – $419 млн. Качество предоставляемого вооружения – наивысшее: САУ Archer и боевые машины CV90 считаются одними из лучших в своем роде.

Пресса Швеции говорит о небольшом количестве в стране квалифицированных инструкторов и учебных центров, способных обучить украинских военных, что может потенциально ограничивать количество передаваемого вооружения.

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о поставках в Украину 200 бронированных машин Senator. Партия стоимостью $90 млн является частью $500 млн, выделенных Канадой для военной помощи Украине. Кроме того, ранее было заявлено о поставке комплекса ПВО NASAMS.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил рассмотрение вопроса о передаче Украине танков Leopard 2, но решение по ним пока не принято.

Помимо ранее принятого решения отправить в Украину 14 танков Challenger 2, САУ AS90, БТР FV430 Mk3 Bulldog и других вооружений, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес объявил о предоставлении 600 ракет Brimstone класса воздух-земля или земля-земля, запускаемая с самолетов, вертолетов и наземных установок. Дальность полета Brimstone II при запуске с самолета свыше 60 км, 6,3 кг кумулятивный снаряд с тандемной боеголовкой нацеливают несколько продвинутых систем наведения.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил о направлении в Украину 19 САУ Caesar французского производства. 155-мм самоходная артиллерийская установка уже отлично зарекомендовала себя в боях против российских оккупантов. Дания передала все имеющиеся у нее Caesar. Часть из них – не в лучшем техническом состоянии, но Украина настаивала на передаче.

Балтийские страны, знающие на собственном опыте, что такое российская оккупация, оказывают Украине наибольшую помощь в проценте от собственных ВВП.

19 января Латвия передала 2 вертолета Мі-17, партию ПЗРК Stinger, БПЛА и пулеметов. Также страна берет активное участие в обучении украинских военных. На этой неделе министр обороны Латвии Инара Мурниеце посетила Украину.

Thank you @oleksiireznikov for the meeting in Kyiv. Latvia is a strong ally of Ukraine. We will continue to support 🇺🇦 military with weapons and training. New military donation from 🇱🇻are on the way, including drones, Stingers, mashine guns with ammunition as well as helicopters pic.twitter.com/o4OwLs0lyn

— Ināra Mūrniece (@IMurniece) January 18, 2023