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Рейтинг українських банків, якими найчастіше користуються фрілансери та замовники

Рейтинг українських банків, якими найчастіше користуються фрілансери та замовники

Рейтинг українських банків, якими найчастіше користуються фрілансери та замовники


Український сервіс фрілансу і віддаленої роботи Freelancehunt підрахував, картами яких фінаносових установ в 2020 році найчастіше користувалися замовники послуг і на які карти отримували оплату виконавці.

За рік перша п’ятірка банків у фрілансерів не змінилася, змінилися лише пропорції серед лідерів. Фаворит як і раніше «ПриватБанк» — його вибирають 72% виконавців. Роком раніше цей показник був на 10% більше, а в 2016 році цим банком користувалося понад 95% фрілансерів.

Рейтинг українських банків, якими найчастіше користуються фрілансери та замовники

На другому місці розташувався «Монобанк» з часткою в 22%. Картами банку в 2017 році користувалися лише 1,3% виконавців, але вже через два роки ця цифра зросла в 10 разів. У п’ятірці лідерів також «Ощадбанк», «Альфа-Банк» і «Райффайзенбанк» з незначною різницею в частках — близько 0,5%. За рік позиції цих банків практично не змінилися.

У рейтингу популярності замовників перші два місця також відведені «ПриватБанку» і «Монобанку», частка яких з 2019 року залишається незмінною — 68% і 22% відповідно. Далі йде «Райффайзенбанк», який за рік піднявся з п’ятого на третє місце. «Укрсиббанк» і «Альфа-Банк», що знаходилися в першій п’ятірці раніше, в 2020 році поступилися місцями ОТР і «Ощадбанку». Їх частка — менше 1%.

Рейтинг українських банків, якими найчастіше користуються фрілансери та замовники

Нагадаємо, що в сервісі Freelancehunt зареєстровано понад 950 000 користувачів, щотижня на платформі публікується понад 4 000 нових проектів.

Джерело: Freelancehunt

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