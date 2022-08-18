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Рикролл для зуммеров — Рик Эстли в свои 56 лет снова станцевал как в том самом клипе на песню «Never Gonna Give You Up» 1987 года

Рикролл для зуммеров — Рик Эстли в свои 56 лет снова станцевал как в том самом клипе на песню «Never Gonna Give You Up» 1987 года

Рик Эстли недавно снялся в рекламе страховой компании CSAA Insurance Group — в видео, вышедшем на YouTube 17 августа британская поп-звезда конца 80-х годов и герой одного из самых известных интернет-мемов воспроизвел ту же сцену из популярного клипа на песню «Never Gonna Give You Up» 1987 года.

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В «ремейке» оригинального клипа Рик Эстли появляется в хорошо знакомом образе — авторы подошли к делу с отличной тщательностью и воспроизвели антураж до мельчайших деталей, вплоть до прически и одежды. Единственное, что Рику уже не 21, как в оригинальном «Never Gonna Give You Up», а 56 лет. Но на свои годы певец выглядит великолепно и в этом плане даже может потягаться с вечно молодым Томом Крузом. Собственно, вот смотрите и ищите отличия сами:

Ремейк «Never Gonna Give You Up» 35 лет спустя

Оригинал «Never Gonna Give You Up»

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Первый сольный трек Рика Эстли «Никогда и не думай уступать» (Never Gonna Give You Up), выпущенный в 1987 году, мгновенно приобрел огромную популярность, а клип на этот трек, в котором исполнитель поет и танцует в своеобразной манере в нескольких городских локациях, стал глобальным феноменом и запустил флешмоб-розыгрыш под названием «рикролл» . Кстати, «Рикроллинг» (производное название от предшественника Duckroll — розыгрыша, когда жертве предоставлялась ссылка на фотографию пластиковой утки на колесах) является одним из первых интернет-мемов, достигших всемирной популярности. По состоянию на 18 августа 2021 клип на YouTube имеет почти 1,3 миллиарда просмотров.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, олды здесь?

Бонус: В прошлом году клип на песню «Never Gonna Give You Up» обновили с помощью нейросетей — желающие могут посмотреть его в 4K и 60 FPS.

ИИ сделал ремастеринг клипа «Never Gonna Give You Up» в 4K-разрешении


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