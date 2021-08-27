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Руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер покинул Bethesda после 16 лет работы

Руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер покинул Bethesda после 16 лет работы

Руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер покинул Bethesda после 16 лет работы


26 августа ветеран Bethesda Game Studios Джефф Гардинер сообщил об уходе из компании в своем Твиттере. Он проработал в BGS почти 16 лет (15 лет и 11 месяцев) и приложил руку ко многим значимым играм со времен TES 4: Oblivion; в последнее время в качестве руководителя Fallout 76.

Руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер покинул Bethesda после 16 лет работы
Джефф Гардинер, ветеран Bethesda Game Studios и бывший руководитель разработки Fallout 76

Джефф Гардинер написал в Твиттере и на Reddit, что принял «самое сложное решение в своей жизни». Топ-менеджер не сказал, почему именно решил покинуть студию, но поблагодарил поклонников и коллег, с которыми ему довелось работать. Чем планирует заняться в будущем, он уточнять не стал, отметив лишь, что собирается взять паузу, чтобы немного отдохнуть.

Джефф Гардинер посвятил Bethesda Game Studios почти 16 лет. Сперва он работал над Oblivion и его DLC, а затем перешел на должность продюсера Fallout 3. Он занимал должность ведущего продюсера DLC Fallout 3, после чего перешел на должность старшего продюсера Skyrim. После работы над Fallout 4 в должности ведущего продюсера Гардинер взял на себя роль руководителя проекта Fallout 76, где он курировал «все аспекты» разработки онлайн-шутера, выпущенного в ноябре 2018 года. Запуск Fallout 76 прошел далеко не самым лучшим образом, но в течение первого года постапокалиптическую MMO все же довели до ума — в немалой степени благодаря энтузиазму сообщества.

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