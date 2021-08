Руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер покинул Bethesda после 16 лет работы

26 августа ветеран Bethesda Game Studios Джефф Гардинер сообщил об уходе из компании в своем Твиттере. Он проработал в BGS почти 16 лет (15 лет и 11 месяцев) и приложил руку ко многим значимым играм со времен TES 4: Oblivion; в последнее время в качестве руководителя Fallout 76.

Джефф Гардинер написал в Твиттере и на Reddit, что принял «самое сложное решение в своей жизни». Топ-менеджер не сказал, почему именно решил покинуть студию, но поблагодарил поклонников и коллег, с которыми ему довелось работать. Чем планирует заняться в будущем, он уточнять не стал, отметив лишь, что собирается взять паузу, чтобы немного отдохнуть.

My time at BGS has come to an end. It has been an amazing ride, from producing the Designers on #Oblivion, #Fallout3, and #Skyrim, to Lead Producer of #Fallout4, and finally Project Lead of #Fallout76. I will miss my co-workers and want to thank the amazing fans. Stay tuned. pic.twitter.com/EkXbOZH7Gs

