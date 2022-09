Sackboy: A Big Adventure (эксклюзив PlayStation) выйдет на ПК 27 октября

Sony выпускает еще один эксклюзив PlayStation для ПК. Релиз Sackboy: A Big Adventure для Windows выйдет 27 октября – по информации из трейлера игры, который был ранее опубликован на YouTube-аккаунте Sony PlayStation в Латинской Америке. Трейлер, опубликованный Nibel в Твиттере, подтверждает, что порт Sackboy: A Big Adventure будет полон улучшений. Сейчас трейлер в YouTube доступен только по ссылке.

Sackboy: A Big Adventure launches on PC on October 27 according to an early released trailerhttps://t.co/zneRslcbzC pic.twitter.com/M2AyuNwGxn — Nibel (@Nibellion) September 29, 2022

Среди характеристик игры – поддержка 4K и 120 кадров в секунду, сверхшироких мониторов с соотношением сторон 21:9, DLSS и переменной частоты обновления (VRR). Определенно Sackboy: A Big Adventure сможет выглядеть лучше версии для PS5.

Sackboy: A Big Adventure — последняя из игр в растущей линейке эксклюзивов PlayStation, выпущенных для ПК. До этого на персональных компьютерах появились Marvel’s Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn, Days Gone и God of War . Uncharted: Legacy of Thieves Collection также выйдет на ПК 19 октября, а Marvel’s Spider-Man: Miles Morales для Windows появится этой осенью.

Sony много внимания уделяет портам PlayStation для ПК и намерена к 2025 году портировать около около половины игр. В прошлом году компания начала использовать лейбл PlayStation PC одновременно с приобретением разработчика Nixxes Software. Также компания купила Savage Game Studios в наджежде завоевать мобильный рынок.

Анонс Sackboy: A Big Adventure на ПК состоялся всего через день после того, как просочилась ПК-версия меню настроек Returnal. Sony также может работать над собственной программой запуска игр PlayStation на компьютерах – ссылки на программу запуска были обнаружены в порте Marvel’s Spider-Man Remastered.

Источник: The Verge