Самое детальное изображение фотосферы Солнца
Астрономы получили наиболее детальное (на сегодняшний день) изображение фотосферы Солнца. Оно было сделано при помощи самого большого наземного солнечного телескопа DKIST и позволяет различить объекты размером до 30 километров, сообщает пресс-служба национального научного фонда (NSA, это независимое агентство при правительстве США).
Сразу оговорим, что в новости только часть изображения, в полном разрешении желающие могут увидеть и загрузить на сайте NSA (ссылка в конце заметки).
Новое изображение было получено в ходе наблюдений на длине волны 789 нанометров. На нем — участок фотосферы размером 36500х36500 километров, заполненный конвективными ячейками (гранулами). Кроме статических изображений исследователи опубликовали и анимированное изображение.
The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎
More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC
— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020
Более горячая плазма вначале поднимается от центра гранулы, а затем расширяется вниз по краям.
Яркие вкрапления в темных участках гранул представляют собой места выхода силовых линий магнитного поля из более глубоких слоев Солнца в корону. До этого момента эти объекты не наблюдались со столь высокой четкостью. Наиболее мелкие частицы на снимке имеют размеры до 30 километров.
Сейчас ученые в числе прочего хотят исследовать самые мелкие магнитные структуры на Солнце, точно измерять напряженность и направление магнитного поля вблизи фотосферы. Это необходимо, чтобы получить более полное представление о динамике магнитных полей на Солнце и, следовательно, лучше прогнозировать явления космической погоды и влияние солнечной активности на Землю.
P.S. Если вы вдруг пропустили, вот здесь можно посмотреть наглядную демонстрацию превращения Солнца в красного гиганта.
Источник: NSA
- Расположенный на Гавайях наземный телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) для наблюдений за Солнцем является наиболее совершенным на сегодняшний день. Он выделяется четырехметровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики.
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- В космосе Солнце с максимально близкого расстояния изучает зонд «Паркер», который уже помог увидеть вблизи движение солнечного ветра, понять механизмы ускорения частиц около Солнца, а также структуру короны.