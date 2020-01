Самое детальное изображение фотосферы Солнца

Астрономы получили наиболее детальное (на сегодняшний день) изображение фотосферы Солнца. Оно было сделано при помощи самого большого наземного солнечного телескопа DKIST и позволяет различить объекты размером до 30 километров, сообщает пресс-служба национального научного фонда (NSA, это независимое агентство при правительстве США).

Сразу оговорим, что в новости только часть изображения, в полном разрешении желающие могут увидеть и загрузить на сайте NSA (ссылка в конце заметки).

Новое изображение было получено в ходе наблюдений на длине волны 789 нанометров. На нем — участок фотосферы размером 36500х36500 километров, заполненный конвективными ячейками (гранулами). Кроме статических изображений исследователи опубликовали и анимированное изображение.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎

More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC

— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020