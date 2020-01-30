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Самое детальное изображение фотосферы Солнца

Самое детальное изображение фотосферы Солнца

Самое детальное изображение фотосферы Солнца


Астрономы получили наиболее детальное (на сегодняшний день) изображение фотосферы Солнца. Оно было сделано при помощи самого большого наземного солнечного телескопа DKIST и позволяет различить объекты размером до 30 километров, сообщает пресс-служба национального научного фонда (NSA, это независимое агентство при правительстве США).

Сразу оговорим, что в новости только часть изображения, в полном разрешении желающие могут увидеть и загрузить на сайте NSA (ссылка в конце заметки).

Новое изображение было получено в ходе наблюдений на длине волны 789 нанометров. На нем — участок фотосферы размером 36500х36500 километров, заполненный конвективными ячейками (гранулами). Кроме статических изображений исследователи опубликовали и анимированное изображение.

Более горячая плазма вначале поднимается от центра гранулы, а затем расширяется вниз по краям.

Яркие вкрапления в темных участках гранул представляют собой места выхода силовых линий магнитного поля из более глубоких слоев Солнца в корону. До этого момента эти объекты не наблюдались со столь высокой четкостью. Наиболее мелкие частицы на снимке имеют размеры до 30 километров.

Сейчас ученые в числе прочего хотят исследовать самые мелкие магнитные структуры на Солнце, точно измерять напряженность и направление магнитного поля вблизи фотосферы. Это необходимо, чтобы получить более полное представление о динамике магнитных полей на Солнце и, следовательно, лучше прогнозировать явления космической погоды и влияние солнечной активности на Землю.

P.S. Если вы вдруг пропустили, вот здесь можно посмотреть наглядную демонстрацию превращения Солнца в красного гиганта.

Источник: NSA

  • Расположенный на Гавайях наземный телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) для наблюдений за Солнцем является наиболее совершенным на сегодняшний день. Он выделяется четырехметровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики.
  • В космосе Солнце с максимально близкого расстояния изучает зонд «Паркер», который уже помог увидеть вблизи движение солнечного ветра, понять механизмы ускорения частиц около Солнца, а также структуру короны.
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