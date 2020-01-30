Самое детальное изображение фотосферы Солнца

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Астрономы получили наиболее детальное (на сегодняшний день) изображение фотосферы Солнца. Оно было сделано при помощи самого большого наземного солнечного телескопа DKIST и позволяет различить объекты размером до 30 километров, сообщает пресс-служба национального научного фонда (NSA, это независимое агентство при правительстве США).

Сразу оговорим, что в новости только часть изображения, в полном разрешении желающие могут увидеть и загрузить на сайте NSA (ссылка в конце заметки).

Новое изображение было получено в ходе наблюдений на длине волны 789 нанометров. На нем — участок фотосферы размером 36500х36500 километров, заполненный конвективными ячейками (гранулами). Кроме статических изображений исследователи опубликовали и анимированное изображение.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎 More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC — National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020

Более горячая плазма вначале поднимается от центра гранулы, а затем расширяется вниз по краям.

Яркие вкрапления в темных участках гранул представляют собой места выхода силовых линий магнитного поля из более глубоких слоев Солнца в корону. До этого момента эти объекты не наблюдались со столь высокой четкостью. Наиболее мелкие частицы на снимке имеют размеры до 30 километров.

Сейчас ученые в числе прочего хотят исследовать самые мелкие магнитные структуры на Солнце, точно измерять напряженность и направление магнитного поля вблизи фотосферы. Это необходимо, чтобы получить более полное представление о динамике магнитных полей на Солнце и, следовательно, лучше прогнозировать явления космической погоды и влияние солнечной активности на Землю.

P.S. Если вы вдруг пропустили, вот здесь можно посмотреть наглядную демонстрацию превращения Солнца в красного гиганта.

Источник: NSA