Видео: наглядная (художественная) демонстрация предсмертной агонии Солнца и превращения звезды в красного гиганта





Дисклеймер. Стоит сразу отметить, что ролик — художественный, а не научный (в стиле вот этого 10-минутного видео, в котором попытались показать все 13 млрд лет развития Вселенной). Видео было опубликовано на YouTube-канале Европейской южной обсерватории (ESO) примерно месяц назад, но оно определенно достойно внимания, да и наверняка оно осталось незамеченным многими (подписчики канала ESO не в счет), несмотря на месяц от даты публикации.

У всего есть начало и конец. И перефразируя этот знаменитый афоризм к теме, звезды загораются — и гаснут. Ролик, который вы можете посмотреть прямо в этой заметке ниже (или на канале ESO в YouTube — сгенерированная средствами компьютерной графики анимация неотвратимой фазы развития нашего Солнца, играющего одну из ключевых ролей в обеспечении жизни на Земле. Речь о заключительном этапе жизненного цикла Солнца и превращения нашей звезды в красного гиганта. Надо ли рассказывать, что ядерный синтез в ядре Солнца не сможет длится вечно — запасы водорода все же не безграничны. Впрочем, те, кто все никак не может успокоиться после новости о рекордно жарком 2019-м, могут даже не начинать паниковать. Будущее Земли будет определяться рядом факторов и увеличение светимости Солнца — только один из них, как и биохимия на поверхности, да и запасов водорода в ядре есть еще примерно на 5 миллиардов лет, а все модели указывают на то, что Солнце «поджарит» Землю гораздо раньше. В итоге через пять миллиардов лет, как показывают модели, Меркурий, Венера и Земля будут поглощены красным гигантом Солнцем. В конце жизненно цикла звезды, похожие на Солнце, теряют «внешнюю оболочку», оставляя после себя только выгоревшее ядро, белого карлика.

Вокруг звездных останков по-прежнему могут вращаться планеты, и в нашей галактике есть немало белых карликов. Однако до 2019 года ученые никогда не находили свидетельств выживания гигантской планеты вокруг белого карлика. Недавно обнаруженная нептуноподобная экзопланета возле белого карлика WDJ0914+1914 может стать первой из многих, вращающихся вокруг таких звезд.

С учетом всего этого мотивация Илона Маска (читайте наш материал по итогам презентации межпланетного корабля Starship) сделать человечество межпланетной цивилизации и сохранить сознание заслуживает уважение и вызывает чувство гордости, равно как и его усилия и достижения.

Буду рад, если эта заметка и видео даст пищу для размышлений тем, кого волнует будущее Земли. Выражаю надежду на конструктивное обсуждение, учитывая то, насколько технически подкованным и всесторонне развитым является сообщество ITC.ua, интересные отзывы и комментарии по существу — приветствуются. Пользуясь случаем, вспомним о другом видео по теме со сравнением размеров звезд и планет во Вселенной.