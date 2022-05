Samsung и LG показали концепты будущих складных устройств (двойное складывание, складывание в обе стороны), но Galaxy Fold 4 сохранит привычный дизайн

Будущие складные устройства могут отойти от нынешней конструкции с одинарным складыванием в пользу решений с двойным складыванием или же складыванием как внутрь, так и наружу. Или же производители смогут выпускать устройства с расширяющимися дисплеями. Такую гибкость обеспечат новые технологии складных экранов, которые Samsung Display и LG Display продемонстрировали на ежегодной конференции Display Week.

LG Display показала 8-дюймовый складной сенсорный экран, который может складываться как внутрь, так и наружу. Это позволяет одному складному дисплею служить как внутренним экраном (как в Galaxy Z Fold 3), так и внешним дисплеем (как в Huawei Mate XS). Устройства, оснащенные этим «360-градусным складным OLED-дисплеем», могут избежать необходимости иметь как внутренний, так и внешний дисплей в пользу одного большого экрана. Такой экран способен выдержать сгибание «более 200 000 раз», а специальная структура позволяет избежать складок. Разрешение составляет 2480×2200 точек.

Samsung Display показала дисплеи Flex G и Flex S, которые можно складывать дважды. В случае с Flex G они складываются дважды в одном направлении, а Flex S складывается один раз внутрь и один раз наружу. И ещё Samsung Display показала пару телефонов с выдвижной конструкцией дисплеев. Их экраны можно разворачивать горизонтально или вертикально.

Вместе с тем в сети появились рендеры будущего складного смартфона Samsung Galaxy Fold 4. Он пока не получит новинок, показанных Samsung Display, а сохранит дизайн, присущий предшественнику. Согласно имеющейся информации, аппарат получит 6,2-дюймовый дисплей на внешней панели и 7,6-дюймовый складной внутренний дисплей. Устройство имеет переработанную конфигурацию задней камеры, которая вдохновлена версией Galaxy S22 Ultra.

