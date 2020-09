Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс снимут для Netflix фантастический сериал по «Задаче трех тел» Лю Цысиня

Когда шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс ушли с канала HBO и отказались от новой трилогии «Звездных войн» ради Netflix было понятно, что они собираются заняться чем-то масштабным. Теперь стало известно чем именно — стриминговый сервис поручил авторам экранизацию фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня «Память о прошлом Земли», больше известной публике по названию первого романа — «Задача трех тел».

Netflix уже опубликовал довольно много информации о будущем проекте на официальном сайте. Итак, Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс (Game of Thrones) напишут сценарий и выступят исполнительными продюсерами наряду с Александром Ву (The Terror: Infamy, True Blood), Райаном Джонсоном и Рэмом Бергманом (Looper, Knives Out, Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi).

Самое главное — консультантами проекта выступят автор книжной основы Лю Цысинь и автор английского перевода Кен Лю, что даст возможность сохранить дух книг. В проекте также участвует китайская компания Yoozoo Group, владеющая правами на экранизации и снявшая ранее фильм «Странствующая Земля» по другой книге Лю Цысиня (кстати, Netflix купил права на его прокат).

Напомним, что летом 2018 года шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс подписали многолетний контракт с Netflix на сумму $200 млн. В том же году Amazon планировала потратить $1 млрд на киноадаптацию фантастической трилогии «Память о прошлом Земли», однако по всей видимости именно Netflix предложил правообладателям лучшие условия.

Источник: Polygon